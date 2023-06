Komora v Ljubljani: na ključni test prihajajo tudi najimenitnejši avtomobili

Več kot petdeset let izkušenj in kompetenc ima slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ Ljubljana, kamor po testiranje elektromagnetne združljivosti pošiljajo komponente tako domači razvojni dobavitelji kot tudi nekateri najbolj prestižni avtomobilski proizvajalci. Zdaj so odprli novo komoro, kmalu pa sledi še gradnja novih prostorov.

Na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana) so slavnostno otvorili novo komoro EMC za preskušanje v avtomobilski industriji. Aktualna investicija v novo elektromagnetno polneodbojno sobo za preskušanje avtomobilskih komponent zajema tudi investicijo v tehnološko najsodobnejšo opremo, v celoti prirejeno za preskušanje elektronskih komponent, uporabljenih v elektromobilnosti. Laboratorijski del SIQ je s tem večji za 150 kvadratnih metrov. Investicija v širitev je znašala dva milijona evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Ko v takem inštitutu spregovorijo strokovnjaki, laiki v pogovoru o frekvenčnih območjih in elektromagnetni združljivosti hitro težko sledijo vsebini. Poenostavljeno, SIQ v taki komori preverja, ali bo elektronska komponenta v družbi drugih elektronskih naprav – te pa v avtomobilih iz leta v leto skoraj eksponentno naraščajo – delovala nemoteno.

Sliši se preprosto in uporabnik avtomobila na primer ne pomisli, da bi lahko policijski radar poškodoval neustrezne diode LED v avtomobilskih žarometih. Brezhibnost je pomembna za brezskrbno vožnjo, še toliko bolj pa za področje varnosti.

Foto: Gregor Pavšič

Testirali so tudi komponente porscheja 918 spyder

Ljubljanski inštitut se lahko pohvali z več deset leti izkušenj in tudi kompetenc. Z novo komoro bodo pomagali slovenskim razvojnim dobaviteljem in tudi naročnikom iz tujine, z novimi prostori bo delovanje predvsem hitrejše.

V Ljubljano komponente vozijo iz Volkswagna, Mercedesa, BMW, Renaulta, Aston Martina, Rimca, Porscheja in drugih proizvajalcev. Pred desetletjem so v Ljubljani med drugim testirali tudi komponente porscheja 918 spyder. Največkrat ta sodelovanja potekajo v popolni tajnosti, saj testirajo tudi komponente za avtomobile, ki na ceste prihajajo šele čez leta.

Nova elektromagnetna polneodbojna (EMC) soba za merjenje sevalne emisije v frekvenčnem območju od 9 kHz do 6 GHz in odpornosti v frekvenčnem območju od 200 MHz do 6 GHz je opremljena z ustreznimi ojačevalniki za doseganje elektromagnetnega polja jakosti do 200 voltov na meter (V/m). Skladna je tudi z zahtevami za preskušanje elektromagnetne združljivosti vojaških komponent in civilne aviacije. Laboratorij je bogatejši za pripadajoče antene in najmodernejši spektralni sprejemnik za merjenja vse do 44 GHz ter novo merilnico za izvajanje električnih preskusov na avtomobilskih komponentah. Z novo klimatsko komoro lahko preskušanje izpostavijo tudi ekstremnim temperaturnim vplivom.

Foto: SIQ Ljubljana

Gradili bodo še večjo zgradbo, kjer bodo v komore zapeljali kar cel avtomobil

Stranke SIQ so proizvajalci iz 53 držav po svetu, 55 odstotkov prihodkov pa ustvarijo v tujini. SIQ se sicer poleg avtomobilske industrije ukvarja tudi z medicinskimi pripomočki, prav tako pa testirajo tudi domače gospodinske aparate (pralne stroje, hladilnike …), pa tudi avtomate za kavo.

Na letni ravni lahko v obdelavo prejmejo tudi okrog deset tisoč vzorcev, kar je velik zalogaj že za skladiščenje. SIQ je tako poleg nove komore napovedal tudi gradnjo novih prostorov blizu trenutne lokacije v Ljubljani. Tam bodo lahko v komoro zapeljali tudi celoten avtomobil in ne le njegovih komponent.

Foto: SIQ Ljubljana

Z investicijo v visokotehnološke zmogljivosti, ki slovenski industriji zagotavlja globalno konkurenčnost, bodo s podporo SIQ "slovenski proizvajalci lahko certificirali proizvode ali storitve z največjo dodano vrednostjo," je poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in dodal, da imajo slovenska podjetja, tudi v panogi avtomobilske industrije, "na področju certificiranja z mednarodno uveljavljenim SIQ res veliko prednost."

Gregor Schoss, direktor SIQ Ljubljana, je poudaril, da SIQ slovenskemu gospodarstvu, predvsem izvoznikom, nudi pomembno podporo, hkrati pa "kakovostno, hitro in učinkovito opravlja storitve tudi za številne tuje naročnike."

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič