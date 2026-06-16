Umrla je glavna igralka iz serije Alf

Igralka, ki jo je svet spoznal v vlogi mame Kate Tanner v priljubljeni seriji Alf, je umrla v 78. letu starosti.

Družina Anne Schedeen je prek družbenih omrežij sporočila, da se je igralka mirno poslovila, niso pa navedli vzroka smrti.

"Za njo ostaja izredna zapuščina ustvarjalne energije, bridkega humorja, ljubezni do družine, oboževanja majhnih kužkov, gorečega sovraštva do Trumpa, strasti do kupovanja rabljenih predmetov in ljubezni do dobrih zgodb. Brez nje se počutimo prazno," so zapisali njeni najbližji, med njimi njen mož Christopher Barrett, s katerim je bila poročena kar 55 let.

Anne oziroma Luanne Ruth Schedeen, kot je bilo njeno polno ime, se je rodila leta 1949 v Portlandu, kjer se je v lokalnem gledališču tudi učila igre. Pozneje se je preselila v New York, nato pa v Los Angeles, kjer je v 70. letih igrala v več serijah in filmih, a nobena njena vloga ni izstopala.

Foto: Guliverimage Nato pa je leta 1986 dobila vlogo družinske matriarhinje Kate Tanner v NBC-jevi seriji Alf, v kateri se k povsem navadni družini iz predmestja priseli nezemljan, ki je strmoglavil na njihovo garažo.

Ko se je v pogovoru za revijo People leta 2000 spominjala snemanja te serije, jo je opisala kot "tehnično nočno moro".

"Bilo je izjemno počasi, vroče in naporno," je povedala, "snemanje prizorov z Alfom je trajalo celo večnost, eno 30-minutno epizodo smo snemali od 20 do 25 ur." Kljub naporu in tehničnim težavam je bil Alf izjemno uspešna serija, ki je navdihnila množico izdelkov ter animirano serijo in pogovorno oddajo.

Serijo so snemali štiri sezone, do leta 1990. Ob Anne Schedeen so v njej igrali Paul Fusco, ki je Alfu dal glas, in Mihaly Meszaros, ki ga je igral v kostumu, Max Wright je igral njenega moža, Andrea Elson hčerko, Benji Gregory pa sina.