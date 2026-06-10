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Avtor:
N. V.

Sreda,
10. 6. 2026,
11.50

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

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Natisni članek
Hercule Poirot Edward Bluemel TV-serija

Sreda, 10. 6. 2026, 11.50

1 ura, 34 minut

Prihaja novi Poirot, igral ga bo ta mladi zvezdnik

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Edward Bluemel, Poirot | Edward Bluemel je novi v nizu igralcev v vlogi legendarnega Hercula Poirota. | Foto Guliverimage

Edward Bluemel je novi v nizu igralcev v vlogi legendarnega Hercula Poirota.

Foto: Guliverimage

V čevlje legendarnega detektiva Hercula Poirota bo v novi seriji stopil najmlajši igralec do zdaj.

BBC je razkril, da pripravlja novo serijo o Herculu Poirotu, slavnem detektivu kraljice kriminalk Agathe Christie. Nova serija naj bi prinesla drugačen pogled na Poirota, ki bo tokrat občutno mlajši, kot smo ga vajeni – igral ga bo namreč 33-letni Edward Bluemel.

V seriji, ki bo obsegala šest epizod in nosila preprost naslov Hercule, se bo Bluemel pridružil nizu prepoznavnih igralcev, ki so do zdaj upodobili Poirota, od Petra Ustinova in Alberta Finneyja do Kennetha Branagha in seveda Davida Sucheta, igralca, ki ga večina gledalcev povezuje s to vlogo.

David Suchet, najbolj prepoznavni Poirot | Foto: Guliverimage David Suchet, najbolj prepoznavni Poirot Foto: Guliverimage

"Presrečen sem, da so mi zaupali tako kultno vlogo, v kateri so pred menoj igrali mnogi sijajni igralci. Komaj čakam, da bom del Herculove dediščine," je ob novici, da bo igral Poirota, dejal Bluemel. Ustvaril je že vrsto prepoznavnih vlog, med drugim v priljubljenih serijah Killing Eve in Sex Education, nastopil pa je tudi že v zgodbi Agathe Christie – imel je stransko vlogo v Netflixovi letošnji priredbi romana Seven Dials.

Novo serijo o Poirotu bodo začeli snemati že kmalu, njen uradni opis pa pravi, da bo šlo za "intimen portret Hercula kot človeka in epski prikaz Britanije v medvojnem obdobju". V seriji bodo upodobili tri zgodbe Agathe Christie ter prikazali razvoj Poirotovega prijateljstva s stotnikom Arthurjem Hastingsom, prve interakcije z inšpektorjem Jamesom Jappom iz Scotland Yarda in srečanje z enim od njegovih največjih sovražnikov.

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