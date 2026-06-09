Igralec Hudson Williams se je znašel pod plazom kritik, potem ko je v javnost prišla njegova fotografija iz srednje šole, na kateri ima na obrazu narisano svastiko.

Na fotografiji, ki je zaokrožila po omrežju X, je Williams po majici, vratu in obrazu popisan s podpisi in simboli, med katerimi je tudi svastika na njegovem čelu.

Sources close to Hudson Williams tell TMZ that the actor was unaware of the swastika symbol drawn on his face in resurfaced High School photo:



“We’re told Hudson had no idea what was being drawn on his face at the time ... and the offensive symbol was the result of other… pic.twitter.com/B4eQBqwH9E — Pop Base (@PopBase) June 7, 2026

25-letni igralec, ki ga je med zvezde izstrelila vloga v seriji Vrelo rivalstvo, se na objavljeno fotografijo še ni odzval, je pa za spletni tabloid TMZ v njegovem imenu spregovoril neimenovan prijatelj. Ta je zatrdil, da Williams ob nastanku fotografije ni vedel, kaj ima narisano na obrazu, in da "ta simbol nikoli ni odražal njegovih prepričanj, vrednot ali osebnosti".

Igralec, ki je odraščal in se šolal v Kanadi, je bil po besedah prijatelja na fotografiji ves popisan zaradi srednješolske tradicije, da sošolci drug drugemu rišejo po koži in oblačilih – podobno kot pri slovenskem srednješolskem "fazaniranju". Isti vir je še dejal, da se igralec zaveda, da gre za "popolnoma nedopustno" obnašanje, ki da je bilo posledica "mladoletnikov pod vplivom opojnih substanc, ki počnejo neumnosti".

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