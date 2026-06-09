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Avtor:
N. V.

Torek,
9. 6. 2026,
12.01

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek
Hudson Williams TV-serija

Torek, 9. 6. 2026, 12.01

36 minut

V javnost pricurljala fotografija Hudsona Williamsa s svastiko na obrazu

Avtor:
N. V.

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Hudson Williams | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Igralca iz vroče uspešnice Vrelo rivalstvo preganjajo sence iz preteklosti.

Igralec Hudson Williams se je znašel pod plazom kritik, potem ko je v javnost prišla njegova fotografija iz srednje šole, na kateri ima na obrazu narisano svastiko.

Na fotografiji, ki je zaokrožila po omrežju X, je Williams po majici, vratu in obrazu popisan s podpisi in simboli, med katerimi je tudi svastika na njegovem čelu.

25-letni igralec, ki ga je med zvezde izstrelila vloga v seriji Vrelo rivalstvo, se na objavljeno fotografijo še ni odzval, je pa za spletni tabloid TMZ v njegovem imenu spregovoril neimenovan prijatelj. Ta je zatrdil, da Williams ob nastanku fotografije ni vedel, kaj ima narisano na obrazu, in da "ta simbol nikoli ni odražal njegovih prepričanj, vrednot ali osebnosti".

Igralec, ki je odraščal in se šolal v Kanadi, je bil po besedah prijatelja na fotografiji ves popisan zaradi srednješolske tradicije, da sošolci drug drugemu rišejo po koži in oblačilih – podobno kot pri slovenskem srednješolskem "fazaniranju". Isti vir je še dejal, da se igralec zaveda, da gre za "popolnoma nedopustno" obnašanje, ki da je bilo posledica "mladoletnikov pod vplivom opojnih substanc, ki počnejo neumnosti".

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