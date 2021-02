Predstavili (in pojedli) prvi stejk iz 3D-tiskalnika #video

Izraelsko živilsko-tehnološko podjetje Aleph Farms je predstavilo prvi goveji zrezek, natisnjen s 3D-tiskalnikom. Bržolni oziroma rib-eye zrezek so ustvarili s pomočjo govejih celic, vzgojenih v laboratoriju.

Celice so pridobili s pomočjo brisov krav, neinvazivnega posega, kakršen je bris ustne sluznice pri ljudeh, so poudarili. Nato so iz njih v laboratoriju razmnoževali štiri različne tipe celic, ki jih najdemo v stejku: maščobne, krvne, mišične in vezivne. Iz teh pa so s pomočjo 3D-tiskalnika natisnili končni izdelek.

Poglejte:

"Ta govedina, vzgojena v laboratoriju, je prav tako okusna in sočna kot stejk, ki ga kupite pri mesarju," trdijo v Aleph Farms.

V podjetju so razvoj laboratorijskega mesa začeli s poustvarjanjem piščančjih medaljonov in podobnih izdelkov iz mletega, ki nimajo tako zapletene strukture kot nepredelano meso, prvi kos govejega mesa pa so predstavili leta 2018. "Ta je imel kakšnih 60, 70 odstotkov okusa in teksture "pravega" zrezka," je dejal direktor Aleph Farms Didier Toubia.

Nato so metodo 3D-tiskanja razvili naprej in pred kratkim predstavili novi laboratorijski stejk, ki je po njihovih trditvah povsem enak mesu zaklane živali.

Foto: Aleph Farms/Cover Images

"To je ogromen skok proti bolj trajnostnem, pravičnem in varnem svetu," so prepričani v podjetju, a ob tem dodajajo, da bo treba njihovo tehnologijo razvijati vsaj še od dve do tri leta, da bodo zrezki iz 3D-tiskalnika lahko prišli na trg.

Oglejte si še: