Področje prezračevanja se je v zadnjih letih vseskozi razvijalo, postopoma pa vse več deležnikov ugotavlja, da so prezračevalni sistemi v bivalnih objektih absolutna nuja. Sodobni objekti so grajeni kvalitetno, skorajda zrakotesno, vse v želji, da bi porabili čim manj energije. Kadar je objekt grajen na ta način, je prezračevalni sistem nujen, da se zrak v objektu izmenjuje. Izrednega pomena je, da na prezračevalni sistem pomislimo že ob začetku gradnje novega objekta.

Kakovost zraka v bivalnih prostorih je neposredno povezana z našim zdravjem in počutjem. Pogosto se osredotočamo na estetiko, opremo in energijsko učinkovitost, pri tem pa pozabimo, da kar dve tretjini svojega življenja preživimo v zaprtih prostorih, kjer je kakovost zraka lahko bistveno slabša kot na prostem. Zato mora svež zrak igrati ključno vlogo v procesu načrtovanja doma, ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali prenovo.

Smo Slovenci prvi na svetu po številu delujočih prezračevalnih sistemov na prebivalca?

Rekuperacij iz objekta neprestano odvaja izrabljeni zrak in dovaja svežega. S sistemom, ki ima hkrati vgrajeno rekuperacijo toplote, ob zamenjavah zraka v zimskem času v objekt ne spuščamo hladnega zraka, temveč ogretega, v poletnem času pa vanj dovajamo ohlajen zrak z nižjo temperaturo, kot je temperatura zraka zunaj. Na ta način ustvarjamo ugodno in zdravo bivalno klimo. In samo zdrava in kvalitetna bivalna klima je temelj za to, da bodo zdravi tudi stanovalci.

Milan Kuster, direktor podjetja i-Vent. Foto: i-Vent

"Mi apeliramo na investitorje, to počnemo že nekaj let, da je najbolj smiselno in najbolj enostavno, tudi logično, da se prezračevalni sistem vgradi ob sami vgradnji. Prvič je montaža enostavnejša, poseg je cenejši. Mi tak poseg izvedemo v dveh fazah. V grobi fazi inštaliramo vse potrebne elemente, vključno z elektroinštalacijo. V drugi fazi pa gre samo za fino montažo tehničnih elementov in potem sam zagon sistema. Če je ta zadeva narejena v fazi gradnje, je lahko tudi bistveno bolj estetsko pozicionirana, uporabimo lahko podometne elemente. Ni pravzaprav nobene težave s pozicioniranjem in postavitvijo elementov na najbolj optimalne pozicije. In to so prednosti, ki jih prinese pravočasna vgradnja prezračevalnega sistema v objekt," razloži direktor podjetja i-Vent.

Opaža, da so ljudje že zelo dobro ozaveščeni o potrebah po prezračevanju, po kvalitetnem prezračevanju. "Dokaz za to je, da imajo praktično vsi novo zgrajeni objekti in objekti, ki so trenutno v gradnji, v projektih vključene tudi prezračevalne sisteme. Znalo pa bi tudi držati, da je Slovenija prva država na svetu po številu delujočih prezračevalnih sistemov na število prebivalcev," pojasnjuje.

Zdravje kot najpomembnejši vidik

Prezračevalni sistemi imajo kopico prednosti in včasih je bil zelo pomemben kriterij pri odločitvi o nakupu predvsem energetska učinkovitost. "Danes moram reči, da je največji razlog za nakup prezračevalnega sistema ravno zdravstveni vidik. Kvaliteta bivanja, kvaliteta zraka v bivalnem okolju, ki potem vpliva na počutje, na koncentracijo in nenazadnje ohranja človeka vitalnega. Mi vedno dajemo za primer povprečno slovensko spalnico, kjer v treh urah, če v njej spita dva zakonca, praktično vrednost ogljikovega dioksida napram kisiku naraste preko dovoljene meje. V naslednjem obdobju pa jo lahko prekorači tudi do petkrat, včasih sedemkrat. Kar pa so že številke, ki so nevarne za zdravje. Da se razumemo – nihče ne bo umrl, če nima prezračevalnega sistema v spalnici, definitivno pa v tako slabem zraku in ob toliko povečani koncentraciji ogljikovega dioksida ne moremo govoriti več niti o zdravem spancu niti o revitalizaciji telesa preko nočnega počitka, ne moremo se zbuditi osveženi, dobre volje in spočiti," meni Milan Kuster.

Gledano v celoti, so ključne prednosti prezračevalnega sistema naslednje: "Prvič, dosti bolj zdrava bivalna klima. Drugič, energetska učinkovitost oziroma manjša poraba energije za potrebe ogrevanja in hlajenja objekta. Tretja stvar je odprava odvečne vlage in plesni iz objekta. V to vključujemo tudi kondenz, ki ga nekateri opažajo na oknu in je posledica povečane vlage. To so glavni razlogi, ki govorijo v prid temu, da je prezračevalni sistem postal nekaj tako normalnega, kot je recimo normalno, da imamo klimo v avtomobilu in da si nastavimo želeno temperaturo in pri tem izmenjujemo zrak."

Kako na podjetje vpliva sodelovanje z Britanci?

Malce več kot eno leto mineva, odkar se je podjetje i-Vent pridružilo britanski skupini Volution. "To je največja skupina s področja prezračevanja na svetu. Mi smo seveda potrebovali nekaj časa, da smo se spoznali in našli modele za sodelovanje, ki temeljijo na sinergiji. Najbolj ključno in zame pomembno je to, da smo obdržali razvoj. Razvoj novih elementov, optimizacija obstoječih elementov, da lahko implementiramo naše ideje, ki so plod naših skoraj 15-letnih izkušenj na področju prezračevanja. Mi smo nenazadnje prezračili v Sloveniji več kot petdeset tisoč objektov, veliko večino od teh seveda še pod imenom Lunos, pod katerim smo delovali do junija lanskega leta. Potem smo ime podjetja spremenili v i-Vent in seveda to uspešno zgodbo nadaljujemo zdaj. Angleži so po letu dni ugotovili, da smo lahko mi tisti, ki bomo nosilec razvoja celotne skupine, tako da se na nas zdaj obračajo kolegi iz Nemčije, s Švedske, iz Nove Zelandije, Anglije, Francije," odgovarja Milan Kuster.

i-Vent korak pred konkurenco

Za potrebe celotne skupine torej danes razvijajo produkte prihodnosti, za kar imajo in uporabljajo slovensko znanje. "To se mi zdi zelo pomembno – imamo slovensko znanje, slovenske strokovnjake, seveda v sodelovanju z nemškimi, angleškimi, francoskimi kolegi, ki pa so več ali manj vsi presenečeni, kako daleč smo s tem razvojem že prišli. In trenutno smo podjetje i-Vent kot tako in posledično tudi skupina Volution vsaj 5 let pred vso svetovno konkurenco, kar se tiče kvalitete proizvodov, krmiljenja, tehničnih parametrov naših prezračevalnih sistemov v primerjavi z vsemi ostalimi," pove.

Foto: i-Vent

"Pred petdesetimi leti o prezračevanju nihče ni govoril. Objekti so bili prezračeni po naravni poti, ker okna niso tako tesnila. Ker je to mlada branža, je tudi večja verjetnost, da se relativno hitro prebiješ na svetovni vrh. S produkti, ki jih pripravljamo, s posli, za katere se dogovarjamo, bomo po vsej verjetnosti v dveh letih že največji proizvajalec prezračevalnih elementov na svetu. To v kakšni drugi branži ne bi bilo mogoče. Trenutno smo na četrtem mestu, s podpisom pogodbe za prodajo na Japonsko in v Južno Korejo bomo verjetno že na drugem. To se bo zgodilo v letu 2025, v letu 2026 pa že računamo na dodatna naročila, ki jih pričakujemo od podjetij v naši skupini, in to nas bo poneslo do več kot sto tisoč proizvodov letno, s čimer bomo absolutno daleč največji proizvajalec na svetu," ocenjuje Milan Kuster.

Uporabniška izkušnja, ki je prilagojena strankam

Večina uporabnikov prezračevalnega sistema se z uporabo prezračevalnega sistema srečuje prvič, zato se dostikrat zgodi, da se prezračevalni sistem uporablja nepravilno. "Na podlagi tega smo razvili pomočnik v sami aplikaciji, ki temelji na umetni inteligenci in s pomočjo pogovora sama umetna inteligenca prepozna, kakšne so delovne navade oziroma navade ljudi in na podlagi tega prilagodi urnike in delovanje prezračevalnega sistema. S pomočjo inteligentnega, avtomatičnega načina lahko kjerkoli po svetu povežemo vremensko postajo z našo aplikacijo. S pomočjo senzorike i-cube merimo notranje pogoje in na podlagi teh dveh parametrov lahko aplikacija sama prilagodi delovanje. Če se v prostoru kuha, senzorika to zazna in poviša stopnjo intenzitete," razloži Luka Flerin, tehnični direktor podjetja i-Vent.

Luka Flerin, tehnični direktor podjetja i-Vent. Foto: Jan Lukanović

"Vedno stremimo k temu, da je uporabniška izkušnja najboljša, da je uporabniku enostavno za uporabo in da ne terja ogromno časa za samo upravljanje. Razvoj bo tisti, ki bo poglavitno vplival na to, kdo bo zavladal v samem prezračevalnem segmentu," sklene tehnični direktor podjetja i-Vent.