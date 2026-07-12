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Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
12. 7. 2026,
21.14

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Dawid Kubacki sin

Nedelja, 12. 7. 2026, 21.14

44 minut

Tretji otrok

Dawid Kubacki in žena Marta sta se (predčasno) razveselila sina Mikolaja

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Dawid Kubacki | Dawid Kubacki se je z ženo Marto razveselil tretjega otroka, prvega sina. | Foto Guliverimage

Dawid Kubacki se je z ženo Marto razveselil tretjega otroka, prvega sina.

Foto: Guliverimage

Poljski smučarski skakalec Dawid Kubacki in žena Marta sta tretjič postala starša. Po dveh hčerkah se je rodil sin Mikolaj, ki je na svet prišel prezgodaj, a je po besedah mame "močan in zdrav", kar je najpomembneje.

Prej, kot je bilo pričakovano, se je družina Kubacki povečala. David in Marta sta se po dveh hčerkah razveselila sina Mikolaja.

"Mali dojenček z imenom Mikolaj♥️ na svet si prišel veliko prezgodaj, ampak si močan in zdrav. To je najpomembneje😍 Rasti in si naberi moči, da boš šel čim prej domov, saj te tvoji sestrici nestrpno čakata," je Marta zapisala na družbenem omrežju Instagram in pripela fotografijo z novorojenčkom.

Smučarski skakalec je oče prvič postal konec decembra 2020, ko se je rodila Zuzanna, v začetku leta 2023 pa se je rodila druga hčerka Maja.

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