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Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
9. 7. 2026,
15.26

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

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Natisni članek
smučarski skoki Pius Paschke poškodba

Četrtek, 9. 7. 2026, 15.26

1 ura, 31 minut

Nemški veteran se je poškodoval v Avstriji

Pius Paschke po poškodbi komolca nekaj tednov ne bo skakal

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Pius Paschke | Pius Paschke zaradi poškodbe komolca prihodnjih nekaj tednov ne bo skakal. | Foto Reuters

Pius Paschke zaradi poškodbe komolca prihodnjih nekaj tednov ne bo skakal.

Foto: Reuters

Nemški smučarski skakalec Pius Paschke bo moral zaradi poškodbe komolca prilagoditi priprave na novo sezono.

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Nemški skakalni veteran se je poškodoval med pripravljalnim taborom reprezentance v Avstriji, so sporočili iz nemške smučarske zveze.

"Med treningom na Bergislu si je Pius včeraj lažje poškodoval levi komolec. V skladu z navodili zdravniškega osebja zdaj nekaj tednov ne bo skakal in se bo osredotočil na regeneracijo. Pius, hitro okrevanje," so zapisali na družbenem omrežju Instagram.

36-letni Paschke je zablestel v sezoni 2024/25, ko je v skupnem seštevku končal na petem mestu, lansko tekmovalno obdobje pa se mu ni izšlo po željah. Svetovni pokal je končal kot 29., na posamični tekmi je bil najvišje na devetem mestu.

smučarski skoki Pius Paschke poškodba
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