Rusu Medvedjevu naslov v Winstom-Salemu

Teniški igralec Danil Medvedjev je z zmago v finalu proti Američanu Steveu Johnsonu s 6:4 in 6:4 postal prvi ruski zmagovalec turnirja ATP v ameriškem Winston-Salemu. Za dvaindvajsetletnega Rusa je to drugi naslov na turnirjih ATP v letošnji sezoni in v karieri nasploh.