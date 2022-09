Poljakinja ostaja številka 1, Kaja Juvan 81.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljska teniška igralka Iga Swiatek ostaja številka 1 na svetovni lestvici WTA in ima pred Tunizijko Ons Jabeur na drugem mestu več kot 5000 točk prednosti, na tretje pa se je s četrtega povzpela Španka Paula Badosa. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je nazadovala na 81. mesto, Tamara Zidanšek pa napredovala na 92.

Med igralkami iz prve deseterice je prišlo še do ene spremembe; mesti sta zamenjali tudi Belorusinja Arina Sabalenka, ki je po novem šesta igralka na lestvici WTA, ter Grkinja Maria Sakari, ki je zdaj sedma.

Od Slovenk izstopata Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Juvanova je glede na minuli teden izgubila dve mesti in je 81. na svetu, Zidanškova pa je napredovala za osem mest in je 92.

Dalila Jakupović je ostala na 223. mestu, velik skok po lestvici pa je uspel Nini Potočnik, ki je glede na minuli teden napredovala za 63 mest in je po novem 303. igralka sveta.