Odbojkarice na mivki samozavestno na finalni turnir

Žensko reprezentanco v odbojki na mivki med 16. in 19. julijem čaka nova preizkušnja. Po osvojitvi prvega mesta v skupinskem delu pokala narodov v romunski Konstanci, reprezentantke zdaj čaka še finalni turnir v Budimpešti.

Slovenke so si vozovnico za zaključni turnir zagotovile v Konstanci. Tjaša Kotnik in Anja Puckmeister ter Živa Javornik in Maja Marolt so v skupinskem delu premagale reprezentanci Romunije in Hrvaške, proti Češki pa zabeležile po eno zmago in en poraz ter si zagotovile prvo mesto in uvrstitev med najboljše evropske reprezentance.

Na finale v Budimpešti so se uvrstile še Češka, Madžarska, Italija, Latvija, Nizozemska, Norveška in Ukrajina. Pokal narodov predstavlja edino uradno reprezentančno tekmovanje v odbojki na mivki in je hkrati pomemben del kvalifikacijskega cikla za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.

Selektor slovenske reprezentance Tadej Boženk je pred odhodom poudaril, da si ekipa tudi v Budimpešti želi prikazati igro iz Konstance. "Finala smo bili res veseli. V Romuniji so stvari šle po načrtu. Po prihodu domov ni bilo veliko počitka, saj smo hitro znova začeli trenirati. Dekleta smo ohranjali v tekmovalnem ritmu, vmes pa so nastopala tudi v svetovni seriji. Tekmovala so po Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji, s tem pa forme niso le vzdrževala, temveč jo tudi stopnjevala. Zadnje tri tedne smo delali na tehniki in taktiki, kako bomo močnejše ekipe poskušali prisiliti v našo igro."

Boženk stavi na dober servis, predvsem pa na veliko borbenost, dva dneva treninga pa naj bi bila dovolj, da se privadijo tudi na finalno prizorišče. "Ne morem reči, da pričakujem finale, seveda si ga želim, pričakujem pa dobro igro naših deklet. Želim si, da dekleta pokažejo, da sodijo sem. Upam, da nam uspe premagati tudi kakšno močnejšo reprezentanco. Češko smo že, Romunijo prav tako, zdaj je čas, da premagamo še koga drugega."

Foto: Aleš Oblak/OZS Reprezentance bodo razdeljene v dve skupini s po štirimi ekipami, v katerih bo vsaka odigrala obračune z vsemi tekmicami po sistemu dveh tekem med reprezentancama. Po tri ekipe bodo napredovale v drugi del, kjer ekipe čakajo tekme na izpadanje.

Slovenske barve bosta tudi v Budimpešti zastopali Živa Javornik in Maja Marolt, ki bosta skušali nadaljevati z igrami, s katerimi sta navdušili že v Konstanci, Tjaša Kotnik pa bo na turnirju zaigrala skupaj s Tajdo Lovšin.

"Imele smo dobro pripravljalno obdobje, zadnji mesec smo dobro trenirale. Prišlo je do nekaj sprememb znotraj ekipe, vseeno pa mislim, da na finalni turnir odhajamo samozavestno. Imamo težke nasprotnice, kar je razumljivo, saj gre za osem najboljših reprezentanc v Evropi. Reprezentanca, ki bo zmagala, se bo uvrstila na evropsko prvenstvo. Ne glede na to, katere nasprotnice dobimo, bomo dale vse od sebe, da pokažemo svojo najboljšo igro in pridemo do zmage. Vse ekipe so premagljive, zato verjamem, da lahko zmagamo, če bomo igrale enotno in samozavestno ter se osredotočile na svojo igro, ne na nasprotnice," pa pred potjo na Madžarsko pravi Kotnik.