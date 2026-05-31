Nedelja, 31. 5. 2026, 16.48

Slovenkama četrto mesto na turnirju futures v odbojki na mivki

Živa Javornik in Maja Marolt | Živa Javornik in Maja Marolt sta zasedli četrto mesto. | Foto VolleyballWorld

Foto: VolleyballWorld

Slovenski odbojkarici na mivki Živa Javornik in Maja Marolt sta se na turnirju futures serije beach pro tour v Cervii v Italiji uvrstili med štiri najboljše dvojice ter na koncu osvojili četrto mesto.

Dvojica Javornik - Marolt je z nastopi na turnirju začela v petek, ko se je v skupini D uvodoma pomerila s švedsko navezo Selma Robinson in Isabelle Reffel. Slovenki sta dvoboj začeli odločno in prvi niz dobili z 21:11, nato pa sta nasprotnici ujeli ritem ter drugi niz dobili s 21:14. Slovenski predstavnici sta se uvodne zmage veselili po uspehu v tretjem nizu, ki sta ga dobili s 15:10.

Za preboj v četrtfinale sta se Javornik in Marolt pomerili še s Švicarkama Noemi Grünig in Dunja Gerson. Tudi ta obračun sta dobili po treh nizih, in sicer z izidi 21:13, 21:23 in 15:13.

Slovenski tekmovalki sta dobro predstavo prikazali tudi drugi tekmovalni dan, ko sta si vozovnico za polfinale priigrali z zmago nad domačinkama Margherito Tega in Giado Benazzi. Po uvodnem izgubljenem nizu, ki sta ga nasprotnici dobili z 21:13, sta Slovenki zaigrali bolje v drugem in tretjem nizu ter slavili z 21:16 in 15:5.

V današnjih jutranjih urah sta morali v polfinalu priznati premoč češkemu paru. Andrea Lorenzova in Mariana Tomašova sta oba niza dobili z 21:18. Slovenki je nato v zgodnjih popoldanskih urah čakala še tekma za tretje mesto.

Še drugič na turnirju sta se pomerili z Robinson in Reffel, vendar sta bili Švedinji tokrat uspešnejši. Po treh nizih sta slavili z 21:13, 17:21 in 15:13 ter si priigrali uvrstitev na stopničke, Slovenki pa sta turnir sklenili na nehvaležnem četrtem mestu.

