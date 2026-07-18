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Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
21.50

Osveženo pred

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odbojka na mivki Tjaša Kotnik Maja Marolt Tajda Lovšin Živa Javornik

Sobota, 18. 7. 2026, 21.50

4 minute

Budimpešta, odbojka na mivki, finale pokala narodov

Slovenke do največjega uspeha reprezentančne odbojke na mivki

Avtorji:
A. T. K., STA

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Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki | Slovenske odbojkarice so s tretjim mestom v ligi narodov dosegle največji uspeh slovenske reprezentančne odbojke na mivki. | Foto CEV

Slovenske odbojkarice so s tretjim mestom v ligi narodov dosegle največji uspeh slovenske reprezentančne odbojke na mivki.

Foto: CEV

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki, za katero so igrale Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Maja Marolt in Živa Javornik, je finale pokala narodov v Budimpešti končala na tretjem mestu. To je doslej največji uspeh slovenske reprezentančne odbojke na mivki, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenke so v Budimpešti nastopile v skupini B, skupaj z Madžarkami, Ukrajinkami in Nizozemkami. Slovenke so pod vodstvom selektorja Tadeja Boženka in trenerja Danijela Pokeršnika uvodoma premagale Madžarsko ter nato izgubile z Ukrajino, zmaga in odvzet niz na drugem obračunu proti Nizozemski pa je zadostoval za uvrstitev v četrtfinale.

V njem so se Slovenke po osvojenem zlatem nizu, ki sta ga odigrali Javornik in Lovšin, premagale latvijsko dvojico ter se razveselile daleč največjega uspeha doslej. V boju za finale so bile znova na drugi strani mreže izkušene Ukrajinke, ki so bile prepričljivo boljše od Slovenk.

Slovenke so pokal narodov tako končale na visokem tretjem mestu in s tem poskrbele za doslej največji uspeh slovenske reprezentančne odbojke na mivki.

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki | Foto: CEV Foto: CEV

Ponosni selektor: Vsaka tekma je kot finale državnega prvenstva ali celo več

"Res smo lahko ponosni. Ponosen sem na vsa dekleta, vključno z Anjo Puckmeister, ki je tokrat ostala doma. Vsaka tekma je bila, kot da igramo finale državnega prvenstva ali še več. Dekleta so kljub veliki vročini od sebe dala svoj maksimum. Lahko bi bili razočarani glede na razplet zadnje tekme proti Ukrajini, vendar si nimamo česa očitati, saj smo dali vse od sebe," je nastop v Budimpešti ocenil selektor Tadej Boženk.

"Največji napredek naše reprezentance vidim predvsem v tem, da so dekleta na vseh težkih tekmah od samega začetka verjela druga v drugo. Prišli smo na raven, ko smo začeli razumeti, da gre za reprezentančno tekmovanje in ne za individualno predstavo. Če bo ekipa držala skupaj, nam lahko uspe. Skupaj smo ostali tudi takrat, ko je bilo težko in ko smo doživeli poraze," je še dodal Boženk.

Najizkušenejša reprezentantka v slovenski zasedbi, Tjaša Kotnik, pa je dodala: "Kot ekipa smo delovali zelo povezano, kar nam je prineslo ta izjemen dosežek. Ponosna sem na vse, predvsem pa na najino igro s Tajdo. Od začetka sva igrali suvereno in premagali praktično vse ekipe, razen Ukrajine. Obe dvojici si lahko le čestitamo, saj smo pokazale, da smo res dobre igralke."

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki | Foto: CEV Foto: CEV

Slovenske odbojkarice na mivki so z nastopi v pokalu narodov, edinem reprezentančnem tekmovanju pod okriljem Evropske odbojkarske zveze Cev, začele v predtekmovanju.

Sredi maja so nastopile na turnirju skupine A v Constanti in premagale Romunke, Hrvatice in Čehinje ter si zagotovile nastop na finalnem turnirju.

Na njem se je v boj za najvišja mesta in za neposredno uvrstitev v finale pokala narodov 2027, ki velja tudi za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Los Angelesu, podalo le osem najboljših evropskih reprezentanc.

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