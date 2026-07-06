Košenina in Bošnjak do brona na Poljskem

Slovenska odbojkarja na mivki Alan Košenina in Črtomir Bošnjak sta na turnirju svetovne serije v Rzeszowu na Poljskem osvojila bronasto odličje. Gre za prvo odličje katere od slovenskih moških dvojic po letu 2021, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

"Medalja nama pomeni veliko zadovoljstvo pa tudi nekaj grenkega priokusa, saj bi z malo podpore lahko sijala v drugačni barvi, predvsem pa gre za potrditev lastne kakovosti in dokaz, da bi s pomočjo lahko posegala po še višjih rezultatih na turnirjih mednarodne serije," je po osvojeni kolajni za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal Bošnjak.

Načrtov za naprej nimata. "Dobila sva dobre točke za nadaljnje turnirje, vendar je za oba igranje na mivki velik finančni zalogaj. Sam si moram zato odbojko na mivki vzeti kot pripravo na dvoransko klubsko sezono, Alan pa se je turnirja udeležil zgolj iz ljubezni do igre," je še dejal Bošnjak.

Košenina in Bošnjak sta tekmovanje začela v kvalifikacijah, v katerih sta dvakrat slavila in se veselila uvrstitve na glavni del turnirja.

Na njem sta morala na prvi tekmi skupinskega dela priznati premoč Poljakoma (0:2), na drugi tekmi pa sta se Slovenca veselila prepričljive zmage proti Južnoafričanoma ter si zagotovila nastope v izločilnih bojih.

Foto: VolleyballWorld

Košenina in Bošnjak sta najprej z 21:19 in 21:17 odpravila ukrajinska brata Ivana in Riharda Lihatckija, v četrtfinalu pa sta bila po hudem boju, s 26:24, 18:21 in 15:13, boljša od Madžarov Artura Tarija in Benceja Hajosa ter si zagotovila polfinale.

V njem sta se srečala s še eno ukrajinsko zasedbo Ivan Daciuk/Oleksij Bublik, ki pa je bila boljša po dveh nizih, z 21:13 in 21:18. V boju za bronasto kolajno sta se Košenina in Bošnjak pomerila s Švedoma Martinom Appelgrenom in Fabianom Ramenom in se veselila zmage s 26:24 in 21:5 ter Sloveniji v moški konkurenci priigrala prvo odličje po letu 2021, ko sta se brona v svetovni seriji veselila Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak.

"Na turnir sva se uvrstila z nekaj sreče, saj sva zaradi pomanjkanja mednarodnih točk najprej pristala na rezervni listi. Po odjavi nekaj ekip sva opazila, da sva se uvrstila v kvalifikacijski del turnirja in tako sva morala za začetek premagati dve zelo zahtevni ekipi Latvije in Madžarske, saj bi v primeru poraza nemudoma izpadla iz turnirja. Po uvrstitvi v glavni turnir in po spremljanju konkurence sva si za cilj postavila medaljo, saj sva se zavedala svoje kakovosti in tudi v preteklosti sva že osvojila vsak po eno medaljo v svetovni seriji," je še poudaril Bošnjak.

Aktualna državna prvaka David Renko in Jaka Prevorčnik se nista prebila skozi kvalifikacije. V prvem krogu sta jih z 2:1 izločila Švicarja Yann Bortoluzzi in Yannick Stutz.