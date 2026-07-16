Odbojkarice na mivki prvi dan polovično uspešne

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki je bila prvi dan finala pokala narodov v Budimpešti polovično uspešna. Slovenske odbojkarice so za uvod premagale Madžarke, v nadaljevanju pa so morale priznati premoč Ukrajinkam.

Slovenska izbrana vrsta si je nastop na zaključnem turnirju najboljših osmih evropskih ekip zagotovila z zmago v predtekmovanju maja v Latviji.

Slovenski dvojici Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Maja Marolt in Živa Javornik sta prvi obračun odigrali proti gostiteljicam. Kotnik in Lovšin sta prvi stopili na igrišče in prepričljivo odpravili tekmici z 21:10 in 21:13. Marolt in Javornik sta nato sicer izgubili proti svojim tekmicam z 21:17, 25:27 in 10:15, a je izkupiček zadošča za slovensko skupno zmago.

V popoldanskem obračunu so Slovenke po igrale še proti Ukrajinkam. Kotnik in Lovšin sta tokrat izgubili že prvi dvoboj (17:21, 16:21), nato je moral tekmicama premoč v treh nizih priznati še drugi slovenski par.

Tretji dvoboj slovensko ekipo čaka v petek, ko bodo tekmice še Nizozemke. Slednje so na svojem prvem obračunu z 2:0 v zmagah slavile nad Madžarkami.