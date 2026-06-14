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Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
14. 6. 2026,
18.42

Osveženo pred

38 minut

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Natisni članek
slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka odbojkarska liga narodov Fabio Soli

Nedelja, 14. 6. 2026, 18.42

38 minut

Selektor po uvodnem turnirju lige narodov

Fabio Soli: Ni treba, da smo popolni, imeti pa moramo pravi fokus #video

Avtor:
Pe. M.

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Slovenska odbojkarska reprezentanca : Japonska, liga narodov | Slovenski odbojkarji so uvodni turnir lige narodov na Kitajskem končali s porazom z 1:3 proti Japonski. Na računu imajo tri zmage. | Foto VolleyballWorld

Slovenski odbojkarji so uvodni turnir lige narodov na Kitajskem končali s porazom z 1:3 proti Japonski. Na računu imajo tri zmage.

Foto: VolleyballWorld

"Ne vem, ali bi lahko proti Japonski zmagali, imam pa občutek, da bi lahko igrali bolje. Vemo, da moramo trpeti na igrišču, sploh takrat, ko imamo v igri dva korektorja. Še naprej se moramo spodbujati, da bomo rasli in bili boljši," je po porazu z Japonsko dejal selektor slovenske odbojkarske reprezentance Fabio Soli. Slovenci bodo v torek zjutraj prispeli v domovino, v četrtek nadaljevali treninge, med 24. in 28. junijem pa bodo v Stožicah gostili drugi turnir lige narodov.

Slovenska odbojkarska reprezentanca : Japonska, liga narodov
Sportal "Na koncu so nas pokopale lastne napake" #video

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi uvodnega turnirja lige narodov v kitajskem Linjiju izzvala svojega vselej neugodnega tekmeca Japonsko.

Azijci, ki so jih Slovenci v zadnjih petih letih premagali le enkrat, so na Kitajsko prispeli s svojo udarno zasedbo, medtem ko je imel Fabio Soli na drugi strani na voljo precej pomlajeno izbrano vrsto, v kateri so priložnost za dokazovanje dobili tudi obrazi prihodnosti slovenske odbojke.

Obe ekipi sta bili do medsebojnega srečanja, ki so ga Slovenci začeli s podajalcem Nejcem Najdičem, korektorjema Tončkom Šternom in Nikom Mujanovićem, sprejemalcem Klemnom Šenom, srednjima blokerjema Sašom Štalekarjem in Janom Kozamernikom ter prostim igralcem Grego Okrogličem, neporaženi. Japonci so niz neporaženosti podaljšali, nasprotnika so premagali s 3:1 in so pri vrhu lestvice lige narodov.

"Ni treba, da smo popolni, imeti pa moramo pravi fokus, s katerim igramo takšne tekme, kot so te v ligi narodov:" | Foto: Volleyball World "Ni treba, da smo popolni, imeti pa moramo pravi fokus, s katerim igramo takšne tekme, kot so te v ligi narodov:" Foto: Volleyball World

"Ne vem, ali bi lahko proti Japonski zmagali, imam pa občutek, da bi lahko igrali bolje. Vemo, da moramo trpeti na igrišču, sploh takrat, ko imamo v igri dva korektorja. V tem primeru se pokažeta fokus in energija ekipe, iz vsega skupaj pa poskušamo iztržiti največ. Ne moremo se pretvarjati, da imamo najboljši sprejem na svetu, zagotovo pa lahko bolje igramo v napadu, kadar imamo v polju igralca, kot sta Štern in Mujanović. Še naprej se moramo spodbujati, da bomo rasli in bili boljši," je misli po porazu z Japonsko v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije strnil Soli.

Ne zahteva popolnosti, pač pa pravi fokus

Varovanci Italijana, ki je lani februarja prevzel vodenje slovenske reprezentance in začel pomlajevanje, so pred tekmo z Japonsko vpisali tri zmage. Vse po petih setih. Najprej so premagali Kitajce, nato Poljsko in Kubo. Tri zmage in šest točk pomenijo, da bodo po koncu vseh tekem na uvodnih treh turnirjih (Linjij, Ottawa, Brasilia) na petem ali šestem mestu.

"Za nami je rezultatsko dober turnir, rezultat 1:3 proti Japonski pa je po mojem mnenju prav tako zelo dober. Vesel sem, da se s turnirja vračamo s tremi zmagami. Ko sem prevzel ekipo, je bila ta sestavljena iz drugih igralcev, še naprej pa moramo rasti. Ni treba, da smo popolni, imeti pa moramo pravi fokus, s katerim igramo takšne tekme, kot so te v ligi narodov," je zaključil Soli.

Stožice bodo med 24. in 28. junijem prizorišče drugega turnirja lige narodov. | Foto: www.alesfevzer.com Stožice bodo med 24. in 28. junijem prizorišče drugega turnirja lige narodov. Foto: www.alesfevzer.com

Čez deset dni štart v Stožicah

Slovenski odbojkarji bodo domov odpotovali v zgodnjih jutranjih urah in na dunajsko letališče prispeli v torek zjutraj, na treningih pa se bodo zopet zbrali 18. junija in začeli s pripravami na domači turnir lige narodov. Ta bo med 24. in 28. junijem bo potekal v Ljubljani, kamor prihajajo svetovni prvaki Italijani, svetovni podprvaki Bolgari, tretji s svetovne lestvice Brazilci, deveti v razvrstitvi mednarodne zveze Kanadčani (z vsemi štirimi se bodo merili Slovenci) ter Ukrajinci, ki zasedajo 15. mesto na lestvici.

Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, zaključni turnir najboljše osmerice pa bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Slovenci bodo po koncu lige narodov septembra branili bron na evropskem prvenstvu.

Lestvica lige narodov

Slovenske tekme na drugem turnirju lige narodov, Stožice

Sreda, 24. junij
20.30 Slovenija - Kanada

Četrtek, 25. junij
20.30 Slovenija - Bolgarija

Sobota, 27. junij
20.30 Slovenija - Brazilija

Nedelja, 28. junij
20.30 Slovenija - Italija

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