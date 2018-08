Slovenke odigrale prvi uradni domači tekmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska futsal reprezentanca je v Laškem odigrala prvi uradni tekmi na domačih tleh. V soboto in danes je igrala proti Srbiji. Prvo tekmo je dobila z 2:1, na drugi pa sta se ekipi razšli z 2:2.

V soboto sta slovenska zadetka dosegli Lara D'Amato in Sergeja Kos, danes pa je bila dvakrat uspešna Tanja Vrabel.

To je bila sicer četrta mednarodna tekma Slovenk, hkrati pa tudi zadnja tekma pred septembrskimi kvalifikacijami za evropsko prvenstvo 2019. Kvalifikacije za Euro 2019 bo Slovenija med 11. in 16. septembrom odigrala v Karlovcu, kjer bodo tekmice Rusija, Hrvaška in Švedska.

Prvoligaško dogajanje na Planet TV in Sportalu V sezoni 2018/19 lahko štiri tekme #PLTS na vsak krog spremljate v neposrednem televizijskem prenosu na programih Planet in Planet 2. Ob tem je na Planet 2 vsak ponedeljek ob 20. uri na sporedu še oddaja Goool!, ki jo vodi Dani Bavec. Več o razporedu tekem si lahko preberete TUKAJ.

Preberite še: