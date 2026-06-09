Michel Platini toži Giannija Infantina

Michel Platini je tik pred svetovnim nogometnim prvenstvom sprožil pravni postopek proti predsedniku Fife Gianniju Infantinu, poroča ESPN.

Platini je vložil civilne tožbe proti več ljudem, vključno z Infantinom. Obtožbe segajo v leto 2015 in se nanašajo na Infantinov krog, ki je blatil Platinija in si prizadeval, da bi ga izključili iz tekme za predsednika Mednarodne nogometne zveze (FIFA).

Platini trdi, da je šlo za zaroto lažnih obtožb in trgovanja z vplivom, da bi mu preprečili, da bi pred desetletjem postal predsednik Fife.

Gianni Infantino je predsednik Fife od leta 2016. Foto: Reuters

Infantino je bil leta 2016 izvoljen za predsednika Fife kot kandidat Evropske nogometne zveze (UEFA), pri kateri je bil v času predsedovanja Platinija njen generalni sekretar.