Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
9. 6. 2026,
11.05

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu senegalska nogometna reprezentanca Uzbekistan ZDA FIFA

Torek, 9. 6. 2026, 11.05

1 ura, 25 minut

Prizori iz ZDA razburili javnost: nogometaši obravnavani kot kriminalci

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44
svetovno prvenstvo v nogometu 2026 | Prvenstvo se bo začelo v četrtek zvečer po slovenskem času. | Foto Reuters

Prvenstvo se bo začelo v četrtek zvečer po slovenskem času.

Foto: Reuters

ZDA in Fifa se še pred začetkom svetovnega prvenstva soočata z novimi negativnimi odzivi, potem ko so bili nogometaši Senegala in Uzbekistana pred začetkom prvenstva ob prihodu na prizorišče podvrženi intenzivnim varnostnim pregledom, tudi s psi. Številni navijači so dogajanje označili za ponižujoče in diskriminatorno.

Po poročanju številnih medijev in videoposnetkov so nogometašem Senegala že ob prihodu na letališče v San Antoniu podrobno pregledali prtljago, uzbekistansko reprezentanco pa so ob prihodu z avtobusa v New York pregledali s psi za iskanje drog in detektorji kovin. Ukrepi so bolj spominjali na postopke na mednarodnih letališčih kot na običajnih sprejemih športnih ekip.

Uzbekistance so takoj po izstopu iz avtobusa ustavili in usmerili v nadzorno območje, kjer so jih varnostniki individualno pregledali. Vsakega člana so preiskali, ekipa pa se je morala ločiti tudi od prtljage in športne opreme, ki so jo pregledali posebej usposobljeni psi za odkrivanje prepovedanih snovi. Uzbekistanci niso pričakovali takšnega sprejema, zato je vzdušje v določenih trenutkih postalo napeto. Podoben pregled so že neposredno na vzletno-pristajalni stezi prestali tudi Senegalci.

Fotografije in videoposnetki so se hitro razširili po družbenih omrežjih, celotno dogajanje pa je sprožilo ogorčenje med nogometnimi navijači. Mnogi so ameriške oblasti obtožili, da z nogometaši ravnajo kot s kriminalci, spet drugi so svojo jezo uperili tudi na Fifo, ker dopušča tovrstno obnašanje.

Uzbekistan bo prvi del prvenstva igral v skupini K skupaj s Portugalsko, Kongom in Kolumbijo, Senegal pa bo del skupine I s Francijo, Irakom in Norveško.

Preberite še:

Iran, nogomet SP
Sportal Nova drama Irana na SP
nogomet SP
Sportal 70 evrov za "super pozdrav" na SP
Omar Artan
Sportal Moral bi pisati zgodovino, a so mu ob prihodu v Miami pokazali rdečo luč
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu senegalska nogometna reprezentanca Uzbekistan ZDA FIFA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.