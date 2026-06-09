Prizori iz ZDA razburili javnost: nogometaši obravnavani kot kriminalci

ZDA in Fifa se še pred začetkom svetovnega prvenstva soočata z novimi negativnimi odzivi, potem ko so bili nogometaši Senegala in Uzbekistana pred začetkom prvenstva ob prihodu na prizorišče podvrženi intenzivnim varnostnim pregledom, tudi s psi. Številni navijači so dogajanje označili za ponižujoče in diskriminatorno.

Po poročanju številnih medijev in videoposnetkov so nogometašem Senegala že ob prihodu na letališče v San Antoniu podrobno pregledali prtljago, uzbekistansko reprezentanco pa so ob prihodu z avtobusa v New York pregledali s psi za iskanje drog in detektorji kovin. Ukrepi so bolj spominjali na postopke na mednarodnih letališčih kot na običajnih sprejemih športnih ekip.

The Uzbekistan 🇺🇿 national team faced crazy security in the USA before facing the Netherlands



Full body searches with sniffer dogs 😳pic.twitter.com/sIfS0NwOqy — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 8, 2026

The 2026 World Cup hasn't even started and the US is already treating international athletes like criminals.



​Authorities literally deployed metal detectors and SNIFFER DOGS to search the Uzbekistan national team as they got off their bus for a friendly against the Netherlands… pic.twitter.com/6xxerIxA2H — Daily Turkic (@DailyTurkic) June 8, 2026

Uzbekistance so takoj po izstopu iz avtobusa ustavili in usmerili v nadzorno območje, kjer so jih varnostniki individualno pregledali. Vsakega člana so preiskali, ekipa pa se je morala ločiti tudi od prtljage in športne opreme, ki so jo pregledali posebej usposobljeni psi za odkrivanje prepovedanih snovi. Uzbekistanci niso pričakovali takšnega sprejema, zato je vzdušje v določenih trenutkih postalo napeto. Podoben pregled so že neposredno na vzletno-pristajalni stezi prestali tudi Senegalci.

The Senegalese 🇸🇳 delegation gets this treatment on arrival in the USA. Full tarmac searches, shoes off, bags turned inside out like criminals.



This is straight up humiliation and a disgrace. They’d never put white boys through the same.pic.twitter.com/KULjwTsCQI — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 8, 2026

Fotografije in videoposnetki so se hitro razširili po družbenih omrežjih, celotno dogajanje pa je sprožilo ogorčenje med nogometnimi navijači. Mnogi so ameriške oblasti obtožili, da z nogometaši ravnajo kot s kriminalci, spet drugi so svojo jezo uperili tudi na Fifo, ker dopušča tovrstno obnašanje.

Uzbekistan bo prvi del prvenstva igral v skupini K skupaj s Portugalsko, Kongom in Kolumbijo, Senegal pa bo del skupine I s Francijo, Irakom in Norveško.

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