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Avtor:
STA

Torek,
9. 6. 2026,
10.44

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Torek, 9. 6. 2026, 10.44

22 minut

Iranska zveza obtožuje ZDA zaradi umika dodeljenih vstopnic za SP

Avtor:
STA

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Iran, nogomet SP | Iranska zveza obtožuje ZDA zaradi umika dodeljenih vstopnic za SP. | Foto Reuters

Iranska zveza obtožuje ZDA zaradi umika dodeljenih vstopnic za SP.

Foto: Reuters

Iranska nogometna zveza obtožuje ZDA, da so zavrnile dodeljene vstopnice iranskim navijačem za svetovno prvenstvo od 11. junija do 19. julija v ZDA, Kanadi in Mehiki. Predpis Mednarodne nogometne zveze (Fifa) določa, da se osem odstotkov vstopnic za vsako tekmo dodeli zvezam sodelujočih reprezentanc, ki jih nato razdelijo navijačem ali preprodajo.

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ZDA so Iranu na na nogometnem spektaklu postavile številne birokratske ovire, vključno z zavrnitvijo izdaje vizumov za nekatere njegove podporne delavce, saj sta državi še vedno v vojni po napadu ZDA in Izraela konec februarja.

"Manj kot tri dni pred začetkom tekmovanja ZDA ponovno preprečujejo iranskim navijačem, da bi se udeležili tekem skupinskega dela reprezentance," izjavo za javnost iranske zveze povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"ZDA so kvoto, dodeljeno Iranski nogometni zvezi, umaknile," je poudarila iranska zveza in dodala, da "iranskim navijačem ni mogla zagotoviti nobenih vstopnic".

Iran je bil eden prvih, ki se je uvrstil na SP, vendar je bila njegova udeležba postavljena pod vprašaj zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.

Reprezentanca se je soočila tudi z zavrnitvijo vizumov ZDA za približno 15 članov, vključno z osebjem, med njimi tudi predsednikom iranske zveze Mehdijem Tadžem.

Negotovost glede odobritve vizumov je ekipo prisilila, da je svoj bazni tabor preselila iz Tucsona v ZDA v Tijuano v Mehiki. Tja so člani reprezentance prispeli v nedeljo in bodo tam bivali ves čas turnirja, čeprav bodo tri tekme skupinskega dela odigrali v ZDA.

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