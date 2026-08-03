Noro, kako se lahko usoda poigra s Celjani in Verbičem!

Malce po 12. uri bodo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu zaplesale kroglice. Med njimi bo tudi edina, ki v tej sezoni še zastopa slovenske barve v Evropi. Slovenski prvak Celje bo izvedel ime tekmeca v play-offu kvalifikacij za elitno ligo prvakov, s katerim se bo udaril, če bo v tretjem krogu preskočil armensko oviro. Mogočih je osem kandidatov, med katerimi pa ne manjka velikanov. Celjani bi se lahko namerili celo na dva nekdanja evropska prvaka, novopečeni grof Benjamin Verbič pa na številne prijatelje iz reprezentance!

Mogoči tekmeci Celja v play-offu: Hapoel Be'er Sheva (Izr)/Crvena zvezda (Srb)

Dinamo Zagreb (Hrv)/Kauno Žalgiris (Lit)

Celtic Glasgow (Ško)

Mjällby (Šve)/Slovan Bratislava (Slk)

AEK Atene (Grč)

Celjanom se to poletje odpirajo vrata evropskega nogometnega raja. Po razburljivem preboju v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov, ki so si ga zagotovili šele po izvajanju 11-metrovk na povratnem srečanju proti prvaku Albanije Egnatii, so že osrečili navijače z novo dolgo evropsko jesenjo. Že tretjič zapored! Celjani imajo v žepu najmanj potrjeno udeležbo v glavnem delu konferenčne lige, s tem pa je tudi že jasno, da bodo grofje v tej evropski sezoni odigrali še najmanj deset tekem – štiri v kvalifikacijah in šest v ligaškem delu konferenčne lige.

Celjani bodo že tretjič zapored igrali v Evropi v glavnem delu enega izmed treh tekmovanj. Foto: Luka Kotnik

Ker pa so Celjani še vedno aktivni v kvalifikacijah za ligo prvakov, ta pa prinaša največje bogastvo in privilegije, so slovenski prvaki še vedno v igri za nekaj več – za še najmanj ducat evropskih srečanj. Če bi tako v tretjem krogu kvalifikacij prekrižali načrte armenskemu prvaku Ararat-Armenii, bi že proslavljali zgodovinski presežek, saj bi se prvič uvrstili v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, obenem pa bi imeli zagotovljen najmanj nastop v ligaškem delu evropske lige!

S tem bi imeli zgolj od nagrad Uefe že zagotovljeno izdatno finančno injekcijo, saj bi prejeli več kot osem milijonov evrov, obenem pa bi ostale žive sanje o senzacionalnem podvigu, pod katerega se je izmed slovenskih klubov v zgodovini podpisal le Maribor – in to trikrat (1999, 2014 in 2017). Celjani bi ostali v igri za preboj v elitno ligo prvakov. Tako bi se spogledovali s tem, o čemer že tako dolgo sanja predsednik grofov Valerij Kolotilo.

Grofje že odpotovali v Armenijo

Celjani so se danes že odpravili v Erevan, kjer jih v torek čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Ararat-Armenii. Na stadionu Vazgen Sargsyan si bodo skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnim spopadom, ki bo prihodnjo sredo na stadionu Z'dežele.

Takrat bo prisoten ogromen vložek, Celjani pa bodo dobro vedeli, kaj jih čaka, če izločijo Armence. Tekmeca bodo izvedeli na današnjem žrebu, ki se bo v Nyonu začel malce po 12. uri. Celjani bodo na plesu kroglic sodelovali kot nenosilci, zato jih bo doletel eden izmed državnih prvakov, ki bo tudi na papirju imel vlogo favorita.

Celjani proti Elšniku, Zajcu, Šporarju ...?

Med kandidati ne manjka velikanov evropskega nogometa. Kar štirje izmed njih se lahko pohvalijo z evropskimi lovorikami, zanimivo pa je tudi, da pri večini izmed njih nastopajo slovenski legionarji. Celjane bi tako lahko doletelo tudi srečanje z beograjsko Crveno zvezdo, pri kateri se dokazuje Timi Max Elšnik. Rdeče-beli so leta 1991 postali evropski prvaki. Na vrh Evrope se je povzpel tudi Celtic. Bogati škotski klub iz Glasgowa je bil najboljši leta 1967. Tudi on spada med kandidate, s katerimi bi se lahko v primeru napredovanja v play-offu v drugi polovici avgusta pomerili Celjani.

Beograjska Crvena zvezda je leta 1991 osvojila pokal državnih prvakov. Takrat je bila prvak Jugoslavije. Foto: AP / Guliverimage

Leta 1967 je evropsko lovoriko, takratni pokal velesejemskih mest, predhodnika pokala Uefa in današnje lige Europa, osvojil Dinamo Zagreb. Za hrvaške prvake redno nastopa Miha Zajc, na svojo priložnost čaka mladi Slovenec Sven Šunta, v prihodnosti pa bo, ko bo odpravil zdravstvene težave, v modrem dresu nastopal tudi Aleks Stojaković. Dinamo se lahko tako pohvali s pestro slovensko kolonijo, ki jo nenazadnje sestavlja tudi pomočnik trenerja Sandro Bloudek. Dinamo se bo v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z litovskim prvakom Kauno Žalgirisom, za katerega nastopa slovenski napadalec Haris Kadrić.

Moč slovenskih legionarjev je zelo prisotna tudi pri serijskem slovaškem prvaku. Barve Slovana iz Bratislave, ki je leta 1969 osvojil takratni pokal pokalnih zmagovalcev, branita tudi Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Tudi Slovan je eden izmed morebitnih kandidatov za tekmeca Celja, ki nanj nima prijetnih spominov, saj je konec julija 2024, kmalu po vrnitvi Alberta Riere na krmilo grofov, doživel polom in izgubil kar z 0:5.

Imajo pa Celjani, to velja zlasti za trenerja Vitorja Campelosa, lepše spomine na AEK Atene. Na treh dosedanjih tekmah so ga dvakrat premagali, na edini, ko je grofe vodil Portugalec, pa je Celje v vročih Atenah presenetil favorita in zmagal z 2:0. To bi bilo lahko dobrodošlo spoznanje, ki bi krepilo samozavest in zmagovalno miselnost, če bi žreb Celjanom v play-offu dodelil grškega prvaka. Tega je nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić popeljal do državnega naslova, po današnjem žrebu pa bo jasno, ali bi se lahko njegova pot v Evropi znova križala s Celjani.

Celjani v Erevanu z izjemno okrepitvijo

Grofje v sezoni 2026/27 še niso zmagali, a hkrati tudi še niso izgubili. Na štirih tekmah, dveh v Evropi in dveh v 1. SNL, so remizirali. Ker pa so bili spretnejši ob izvajanju 11-metrovk proti Egnatii, so si zagotovili bogato evropsko nagrado in novo dolgo evropsko jesen. Poletni novinci za zdaj še ne predstavljajo želene dodane vrednosti. Izguba številnih nosilcev igre se pozna, igra Celja ni tako dominantna, kot je bila še pred nekaj meseci.

Celjani bodo prihodnjo sredo na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostili Ararat-Armenio. Foto: Luka Kotnik

Marsikaj pa bi lahko popravil prihod Benjamina Verbiča, 32-letnega asa slovenskega nogometa, junaka številnih reprezentančnih zmag Slovenije, ki se je vrnil v klub svoje mladosti. S Celjani je danes odpotoval v Armenijo, kjer bo v torek lovil evropske sanje. Uvrščen je na evropski seznam kandidatov za nastop, tako da bi lahko evropski debi v kvalifikacijah za ligo prvakov v dresu Celja doživel v torek.

Z Verbičem bi se lahko na današnjem žrebu poigrala usoda, saj bi se lahko v play-offu pomeril s prijateljem, s katerim je ali pa še vedno deli reprezentančno slačilnico. Govor je namreč o Mihi Zajcu (Dinamo), Andražu Šporarju (Slovan) in Timiju Maxu Elšniku (Crvena zvezda), s katerimi ga veže veliko prijateljstvo.

Če Celjani izpadejo proti Armencem ...

Če pa bi bili Celjani v kvalifikacijah neuspešni proti armenskemu prvaku, bi nadaljevali sezono v play-offu kvalifikacij za ligo Europa. O tem, kdo bi bil takrat njihov tekmec, bo več povedal žreb, ki se bo v Nyonu začel malce po 13. uri. Tudi tam bodo Celjani nenosilci. Mogoči tekmeci pa so: zmagovalec Ferencvaroš (Mad)/Gornik Zabrze (Pol), zmagovalec Lincoln Red Imps (Gib)/Omonia Nikozija (Cip), zmagovalec KuPS Kuopio (Fin)/Universitatea Craiova (Rom) oziroma Viktoria Plzen (Češ).

Franko Kovačević bi lahko to poletje zaigral v Evropi tudi proti Celju! Foto: Jure Banfi

Tudi v tem primeru bi se lahko Celjani namerili na klub z znanim slovenskim legionarjem ali pa celo svojim nekdanjim golgeterjem. To je Hrvat Franko Kovačević (Ferencvaroš), ki ga je v jesenskem delu prejšnje sezone v napadu Celja krasil sanjski učinek tako v 1. SNL kot tudi Evropi. Celjani bi se lahko udarili tudi z Erikom Janžo (Gornik) oziroma Juretom Balkovcem (Omonia).

Play-off kvalifikacij za ligo prvakov bo 18. in 19. (prve tekme) ter 25. in 26. avgusta (povratne tekme). Kdor se bo uvrstil v elitno tekmovanje, bo zgolj za udeležbo prejel skoraj 19 milijonov evrov!