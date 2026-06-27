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Avtor:
STA

Sobota,
27. 6. 2026,
20.43

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Achraf Hakimi

Sobota, 27. 6. 2026, 20.43

59 minut

Hakimi s pritožbo še na višje sodišče

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Achraf Hakimi | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Maroški nogometni reprezentant Achraf Hakimi se je pritožil na odločitev preiskovalnega sodnika v primeru, v katerem se zvezdnik PSG sooča z obtožbami o posilstvu 24-letne ženske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Francoska televizija BFMTV je v soboto poročala, da se bo 27-letni bočni branilec obrnil na višje sodišče, potem ko je izgubil pritožbo. V njej je skušal preprečiti, da bi primer obravnavali kot kazenski postopek, kot je potrdil preiskovalni sodnik.

Kapetan maroške reprezentance naj bi februarja 2023 posilil mlado žensko. Hakimi je obtožbe vseskozi zanikal.

Po navedbah policijskega vira je odvetnica tožnice trdila, da jo je igralec poljubil, se je neprimerno dotaknil in nato posilil.

Maroški reprezentant, polfinalist zadnjega SP v Katarju, se je leta 2021 pridružil Parižanom, kjer je zdaj namestnik kapetana. Pred tem je igral še za Borussio Dortmund, Inter Milan in Real Madrid, kjer je začel kariero v mlajših selekcijah.

Hakimi je trenutno z reprezentanco na mundialu v ZDA. Maročani so za začetek SP v skupini C remizirali z Brazilijo (1:1), nato pa premagali Škotsko (1:0) in Haiti (4:2) za drugo mesto v skupini. V šestnajstini finala bo Maroko v torek igral proti Nizozemski, za Hakimija bo to jubilejni 100. nastop.

PSG Achraf Hakimi
Sportal Hakimi na sodišču zaradi obtožbe posilstva ženske
Achraf Hakimi
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