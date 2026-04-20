Nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa, zdaj 61-letni Gheorghe Hagi, je novi selektor Romunije. Nasledil je pred kratkim preminulega Mircea Lucescuja, ki je reprezentanco vodil od 2024.

Za Hagija bo to drugi selektorski mandat. Takoj po koncu igralske kariere je 2001 postal trener reprezentance, za katero je odigral 124 tekem in dosegel 35 golov, vendar je na klopi zdržal le štiri tekme.

V trenerski karieri je vodil večinoma romunske in turške klube, kot igralec pa je bil Hagi med drugim član Real Madrida, Barcelone in Galatasarayja.

Hagi je podpisal dvoletno pogodbo, njegova naloga pa je vrnitev reprezentance med svetovno elito, je zapisala romunska nogometna zveza.

