Incident v Romuniji: pilot lovskega letala sestrelil neznani dron

Romunski predsednik Nicorsun Dan je povedal, da je v romunski zračni prostor vstopil dron neznanega izvora, ki ga je okoli 11. ure pilot lovskega letala F-16 sestrelil. "Pomembno je poudariti, da je strmoglavil na nenaseljenem območju. To je bil tudi razlog, da smo ga lahko sestrelili od zgoraj," je pojasnil.