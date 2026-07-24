Petek, 24. 7. 2026, 11.59
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Incident v Romuniji: pilot lovskega letala sestrelil neznani dron
Romunski predsednik Nicorsun Dan je povedal, da je v romunski zračni prostor vstopil dron neznanega izvora, ki ga je okoli 11. ure pilot lovskega letala F-16 sestrelil. "Pomembno je poudariti, da je strmoglavil na nenaseljenem območju. To je bil tudi razlog, da smo ga lahko sestrelili od zgoraj," je pojasnil.
Pristojni organi incident še preiskujejo, zato podrobnosti niso znane. "To je vse, kar lahko povem. Imejte lep dan," je Dan dejal v izjavi za medije.