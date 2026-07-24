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Avtor:
Sa. B.

Petek,
24. 7. 2026,
11.59

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Romunija dron Sestrelitev incident

Petek, 24. 7. 2026, 11.59

29 minut

Incident v Romuniji: pilot lovskega letala sestrelil neznani dron

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
FPV dron | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Romunski predsednik Nicorsun Dan je povedal, da je v romunski zračni prostor vstopil dron neznanega izvora, ki ga je okoli 11. ure pilot lovskega letala F-16 sestrelil. "Pomembno je poudariti, da je strmoglavil na nenaseljenem območju. To je bil tudi razlog, da smo ga lahko sestrelili od zgoraj," je pojasnil.

Pristojni organi incident še preiskujejo, zato podrobnosti niso znane. "To je vse, kar lahko povem. Imejte lep dan," je Dan dejal v izjavi za medije.

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