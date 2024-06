De Zerbi uradno na klopi Marseilla

"Zgodovina in prestiž Marseilla, strast in predanost navijačev, pa tudi resnost projekta in odločenost so bili elementi, ki so me prepričali. Komaj čakam, da sedem na trenersko klop na Velodromu," je dejal novi strateg Roberto de Zerbi, ki je nazadnje vodil angleški Brighton. Klub z juga Francije je v zadnjih desetih letih neprestano menjal trenerje, teh je bilo kar 12, z De Zerbijem pa želi postati bolj stabilen in se vrniti med najboljše francoske ekipe.

V prejšnji sezoni so Marseille vodili kar štirje trenerji. Na klopi jo je začel Španec Marcelino, po treh mesecih je vodenje prevzel Jacques Abardonado, za slabih pet mesecev je bil trener tudi Italijan Gennaro Gattuso. Sredi februarja je na klop sedel še izkušeni Jean-Louis Gasset, a le do konca tekmovalnega obdobja 2023/24. Marseille na naslov francoskega prvaka čaka vse od sezone 2009/10, v zadnji je bil le osmi.