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Avtor:
STA

Petek,
3. 7. 2026,
10.46

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Massimilano Allegri Napoli serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva italijansko prvenstvo

Petek, 3. 7. 2026, 10.46

1 ura, 35 minut

Nogometna tržnica, 3. julij

Allegri novi trener Napolija

Avtor:
STA

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AC Milan, Massimiliano Allegri | Massimiliano Allegri bo vodil Napoli. | Foto Reuters

Massimiliano Allegri bo vodil Napoli.

Foto: Reuters

Po Milanu in Juventusu bo Massimiliano Allegri vodil še enega italijanskega nogometnega velikana - Napoli. Klub je danes uradno potrdil njegov prihod. Na mestu trenerja bo nasledil Antonia Conteja, ki je po dveh sezonah zapustil položaj.

"Napoli pozdravlja Massimiliana Allegrija kot glavnega trenerja prve ekipe," so zapisali pri neapeljskem klubu in uradno potrdili imenovanje, ki ga je italijanski tisk že tedne obravnaval kot dogovorjeno stvar.

Oseminpetdesetletni Allegri, ki je pred tem vodil Juventus (2014 - 2019 in 2021 - 2024) ter Milan (2010 - 2014 in 2025 - 2026), je s klubom, ki je leta 2026 osvojil naslov italijanskega podprvaka, podpisal triletno pogodbo do leta 2029.

Čeprav ga njegovi dosežki - pet naslovov italijanskega prvaka in dva nastopa v finalu lige prvakov z Juventusom ter en naslov prvaka z Milanom - uvrščajo med najboljše italijanske trenerje, je bila njegova vrnitev k rossonerom minulo poletje popoln neuspeh.

Njegova ekipa je od marca dalje doživela strm padec po lestvici in sezono v italijanskem prvenstvu končala na petem mestu. Uvrstitev v ligo prvakov je zapravila v zadnjem, 38. krogu po domačem porazu z 1:2 proti Cagliariju.

Dan po tem polomu, 25. maja, so pri Milanu Allegrija odpustili.

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