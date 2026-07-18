Dober začetek mladih Slovencev, Kroflič nato odšepal z igrišča #vŽivo

Slovenska reprezentanca mlajših članov igra polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji nasproti stoji Francija (18.30), zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na krilih glasnih domačih navijačev je Slovenija pogumno krenila v tekmo in v četrti minuti povedla s 14:10. Še pred koncem prve četrtine je Francija prišla do izenačenja, s parketa pa je odšepal Urban Kroflič.

EuroBasket 2026 do 20 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 18. julij:

Zasedba selektorja Danijela Radosavljevića je za zdaj na domačem prvenstvu upravičila visoka pričakovanja. V petih dvobojih je tekmece premagala s povprečno razliko 25 točk, statistično gledano je najučinkovitejša reprezentanca na prvenstvu, zbrala je tudi največ podaj, med desetimi najboljšimi posamezniki pa ima Urbana Krofliča in Marka Padjena.

Za generacijo slovenskih košarkarjev letnik 2006 in mlajši je to tretji polfinale po evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici, hkrati pa tretja priložnost, da preskoči polfinalno oviro. Na obeh omenjenih tekmovanjih je na koncu osvojila bron.

Slovenija je v kategoriji mlajših članov doslej na EP osvojila šest medalj. Prva srebrna je iz leta 1998 v Trapaniju, ko je Fiba organizirala še prvenstva do 22 let, zlati so bili fantje na Ohridu 2000, v Brnu 2004 in Heraklinu 2021, bronasti 2006 v Izmirju ter drugi lani na Poljskem.

Francija je zgodovinsko druga najuspešnejša reprezentanca v tej kategoriji EP za Španijo, na zadnjih treh EP do 20 let je bila dvakrat zlata in bronasta, z generacijo 2006 in mlajši pa ni imela večjega uspeha.

V drugem polfinalu ob 21. uri bosta igrali Španija in Srbija. Tekma za tretje mesto je v nedeljo ob 16.30, finale pa ob 19. uri.

EuroBasket 2026 do 20 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 18. julij: