Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L.

Sobota,
18. 7. 2026,
18.50

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Natisni članek

Natisni članek
slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let EuroBasket 2026 Danijel Radosavljević francoska košarkarska reprezentanca Mark Padjen Urban Kroflič

Sobota, 18. 7. 2026, 18.50

1 minuta

EP v košarki do 20 let, polfinale

Dober začetek mladih Slovencev, Kroflič nato odšepal z igrišča #vŽivo

Avtorji:
M. P., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
slovenska košarkarska reprezentanca U20 : Izrael, Urban Kroflič | Slovenci polfinale igrajo s Francijo. | Foto Aleš Fevžer

Slovenci polfinale igrajo s Francijo.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska reprezentanca mlajših članov igra polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji nasproti stoji Francija (18.30), zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na krilih glasnih domačih navijačev je Slovenija pogumno krenila v tekmo in v četrti minuti povedla s 14:10. Še pred koncem prve četrtine je Francija prišla do izenačenja, s parketa pa je odšepal Urban Kroflič.

slovenska rokometna reprezentanca U20
Sportal Sosedi pokvarili načrte mladim Slovencem, sledi bitka za evropski bron z Danci

EuroBasket 2026 do 20 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 18. julij:

u20 slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Slovenski košarkarji so v polfinalu domačega EP!

Zasedba selektorja Danijela Radosavljevića je za zdaj na domačem prvenstvu upravičila visoka pričakovanja. V petih dvobojih je tekmece premagala s povprečno razliko 25 točk, statistično gledano je najučinkovitejša reprezentanca na prvenstvu, zbrala je tudi največ podaj, med desetimi najboljšimi posamezniki pa ima Urbana Krofliča in Marka Padjena.

Za generacijo slovenskih košarkarjev letnik 2006 in mlajši je to tretji polfinale po evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici, hkrati pa tretja priložnost, da preskoči polfinalno oviro. Na obeh omenjenih tekmovanjih je na koncu osvojila bron.

Slovenija je v kategoriji mlajših članov doslej na EP osvojila šest medalj. Prva srebrna je iz leta 1998 v Trapaniju, ko je Fiba organizirala še prvenstva do 22 let, zlati so bili fantje na Ohridu 2000, v Brnu 2004 in Heraklinu 2021, bronasti 2006 v Izmirju ter drugi lani na Poljskem.

Francija je zgodovinsko druga najuspešnejša reprezentanca v tej kategoriji EP za Španijo, na zadnjih treh EP do 20 let je bila dvakrat zlata in bronasta, z generacijo 2006 in mlajši pa ni imela večjega uspeha.

V drugem polfinalu ob 21. uri bosta igrali Španija in Srbija. Tekma za tretje mesto je v nedeljo ob 16.30, finale pa ob 19. uri.

EuroBasket 2026 do 20 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 18. julij:

THUMB
Sportal Slovenskemu kapetanu v roke segel tudi legendarni Ivo Daneu
Slovenska košarkarska reprezentanca : Belgija, SP U20
Sportal Mladi Slovenci brez poraza v četrtfinale, tam jih čakajo Turki
slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let EuroBasket 2026 Danijel Radosavljević francoska košarkarska reprezentanca Mark Padjen Urban Kroflič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.