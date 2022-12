Pred 60 tisoč gledalci je bil Tyson Fury boljši že od prve runde. Dereck Chisora se mu je upiral v prvih sedmih rundah, nato pa se mu je zaradi otekline zaprlo oko, a je še vztrajal, nato pa je sodnik predčasno končal dvoboj.

Tekma ni bila atraktivna na pogled, saj je Fury tehnično spretno izkoriščal svojo višino in s tem večji doseg. Chisora je razdaljo sicer skušal skrajšati, a mu je Fury vsilil svoj slog borbe.

Za Tysona Furyja je to že 34. borba v karieri in 33. zmaga. Do zdaj se je le ena borba končala z neodločenim izidom, in sicer proti Deontayu Wilderju leta 2018.

Chisoro je Tyson ugnal že tretjič, boljši je bil tudi leta 2011 in 2014. Po pisanju nekaterih medijev naj bi z zmago zaslužil vsaj 25 milijonov evrov, žal pa tudi operacijo.

Po borbi je napovedal, da ga čaka operacija desnega komolca. "Potreboval bom okoli dva meseca, da se rana zaceli. Od okrevanja bo odvisno, kdaj bom pripravljen na Usika."

Tyson je namreč takoj po zmagi našel novo žrtev, ukrajinskega boksarja Oleksandra Usika, ki je dvakrat zapored v borbi za naslov po verziji WBA (Super), IBF, WBO in IBO premagal Anthonyja Joshuo.

"Kje je zdaj palček Oleksandr Usik? Ti si naslednji, mala p***a," je po zmagi besnel Fury, medtem ko je Ukrajinec, ki je bil med občinstvom v dvorani Tottenham Hotspur v Londonu, ob njegovem šopirjenju ostal hladen kot "špricar".

Vztraja zaradi duševnega zdravja

Fury je pred časom napovedal slovo od boksa, a kasneje to izjavo demantiral in dejal, da z borbami skuša rešiti svoje duševno zdravje.

"Zelo sebična oseba sem. Moral bi ostati v pokoju, a sem se vrnil po še. To potrebujem. Ne morem odnehati, morda mi lahko pri tem pomaga kdo od zdravnikov. Ne vem, kdaj bom zaključil kariero. Star sem 34 let, za menoj so številne operacije, izven ringa sem živel pošastno nezdravo življenje. Igram se z ognjem. Vrhunec sem že dosegel in samo vprašanje časa je, koliko ga še imam, preden bo plamen ugasnil. Ne vem, kaj me bo pripeljalo do tega, da preneham, morda edino smrt. To je resnica.

Foto: Guliverimage

Ne boksam več za pas, denar ali za to, da zmagam še na petih ali 25 borbah, boksam samo zaradi glave. Brez boksa moje psihološko stanje skokovito upada in ne vem, kako drugače lahko ohranim zdrav razum. Brutalno sem iskren, govorim iz srca. Ne znam odnehati," je Tyson povedal v intervjuju za BT Sports.