Velik uspeh 13-letnega Slovenca

Maks Benko je na tekmovanju v Podčetrtku osvojil naslov mladinskega evropskega prvaka v biljardu v disciplini desetka. Uspeh je še toliko večji, saj je 13-letni Ljubljančan slavil v konkurenci do 17 let, so sporočili z Biljard zveze Slovenije. V finalu je ugnal Nemca Felixa Foglerja s 6:5.