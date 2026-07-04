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Avtor:
STA

Sobota,
4. 7. 2026,
15.17

Osveženo pred

40 minut

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ples

Sobota, 4. 7. 2026, 15.17

40 minut

Evropsko prvenstvo v šov plesu, Medvode

Slovenci evropski mladinski podprvaki v šov plesu

Avtor:
STA

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Bit

Slovenci so že prvi dan evropskega prvenstva v šov plesu oziroma show danceu pod okriljem Mednarodne plesne zveze IDO v Medvodah prišli do izjemnega uspeha. Domača skupina s koreografijo The Weight of the Crown iz Plesnega kluba BIT Medvode je osvojila srebrno odličje v ekipni kategoriji mladincev.

V močni mednarodni konkurenci so s svojim nastopom prepričali sodnike, navdušili občinstvo in poskrbeli za enega najlepših trenutkov uvodnega dne prvenstva. Zmaga je v tej kategoriji pripadla slovaški skupini Halo Halo Claustrophobia, tretje mesto pa je osvojila hrvaška skupina Step by Step - What Kind of Person Do You Wanna Be.

"Plesalci Plesnega kluba BIT so na evropskem odru pokazali nastop, ki je združil tehnično pripravljenost, izraznost, ekipno usklajenost in močno odrsko prezenco," so ob tem zapisali pri Plesni zvezi Slovenije.

Prvi tekmovalni dan je bil sicer v veliki meri posvečen najmlajšim kategorijam.

Prvenstvo stare celine v show danceu se bo v Športni dvorani Medvode končalo v nedeljo. Takoj zatem bo 6. in 7. julija sledilo še svetovno prvenstvo v street dance showu. Gre za tekmovalno plesno disciplino, ki združuje elemente uličnih plesov, kot so hip hop, house, locking, popping in breakdance, s scensko predstavo in pripovedovanjem zgodbe.

Šov ples oziroma show dance pa združuje elemente jazz baleta, sodobnega plesa in drugih plesnih tehnik.

ples
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