K. M.

10. 5. 2026,
13.42

Plešoči minister obnorel množico: znova zaplesal, da se je tresel oder #video

V soboto se je pred parlamentom v Budimpešti ob prisegi novega madžarskega premierja Petra Magyarja zbralo na tisoče ljudi. A največ pozornosti ni pritegnil govor novega šefa vlade, temveč plešoči politik, ki je sredi slovesnosti znova postal viralna uspešnica.

Po prisegi je Peter Magyar dejal, da je Madžarska odprla novo poglavje, in državljane pozval k spravi po letih političnih delitev. "Danes si vsak človek na svetu, ki ljubi svobodo, želi biti vsaj malo Madžar," je dejal Magyar ob stoječih ovacijah množice, ki je mahala z madžarskimi in evropskimi zastavami.

Poustvaril plesne korake, ki jih je pokazal na volilno noč 

A v središču pozornosti se je znova znašel član stranke Tisza in kandidat za ministra za zdravje Zsolt Hegedus, ki je med praznovanjem plesal pred več deset tisoč zbranimi državljani ob glasbi nemškega DJ H.O.S.H. in pevca Jalje.

Videoposnetki njegovega energičnega nastopa so kmalu preplavili družbena omrežja in svetovne medije. Poustvaril je plesne korake, ki jih je pokazal že na volilno noč. Takrat je prihodnji minister spontano zaplesal, videoposnetek pa je postal viralen. Zdaj je storil enako in si prislužil ogromen aplavz.

Ob zvokih pesmi  Midnight (The Hanging Tree) so se mu na odru pridružili tudi drugi člani prihodnje vlade. Magyar je z odra ploskal članom svoje ekipe, ko so plesali pred državljani, videoposnetki z inavguracije pa so v samo nekaj urah na spletu zbrali milijone ogledov.

