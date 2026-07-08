Slovenci uspešni na SP v urbanih plesih v Medvodah

V Medvodah se je končalo pestro plesno dogajanje. Za konec julijske plesne vročice so gostile svetovno prvenstvo v uličnem plesnem šovu (street dance show). Ta združuje elemente urbanih uličnih plesov z gledališko predstavo, kostumografijo, scenografijo in izraznostjo. Domači plesalci so se izkazali z obilno bero kolajn.

"Za nami so izjemni dnevi, ki so pokazali, kako močna, ustvarjalna in povezana je slovenska plesna skupnost. Energija v dvorani je bila neverjetna. Ponosni smo, da smo lahko v Sloveniji gostili najboljše plesalce Evrope in sveta ter hkrati spremljali tako izjemne uspehe slovenskih tekmovalcev," je ob sklepnem dejanju prvenstva za Plesno zvezo Slovenije poudarila Azra Pucko, soorganizatorka tekmovanj.

V članski konkurenci je Slovenija zadnji dan tekmovanja pokazala izjemno moč in v posamični kategoriji solo v uličnem plesnem šovu slavila dvojno zmago - Kanita Bjelkić je slavila pred Tajo Perovšek.

Slovensko slavje se je nadaljevalo tudi v kategoriji duetov med članicami, kjer sta zmagali Perovšek in Inti Martini Bau.

Med odmevnejšimi dosežki zadnjega dne je bilo tudi drugo mesto v ekipni kategoriji formacij med člani uličnega plesnega šova, ki ga je osvojila ekipa School Break.

Foto: Katja Kodba/STA

Slovenska produkcija The Story of My Life je zasedla drugo mesto v kategorij formacij članov 2 uličnega plesnega šova.

V mladinski kategoriji skupin (street dance show groups juniors) je Slovenija ponovno stopila na najvišjo stopničko. V solo kategoriji med mladinkami 2 (street dance show solos female juniors 2) je Sloveniji pripadla trojna zmaga - Nika Melihen je slavila pred Niko Janc in Tijano Trkić.

Med mladinkami med plesalkami solo je Janette Goste zasedla drugo, Ana Zofija Platnik pa tretje mesto.

Tudi v otroških kategorijah so bili Slovenci med najboljšimi.

Mednarodna plesna organizacija IDO je slovenski koreografinji Barbee Šuštaršič podelila priznanje za izjemen prispevek kot koreografinji uličnega plesnega šova.

že dan prej so Slovenci blesteli v kategoriji skupin med člani, ko je prvo mesto osvojila skupina Mop Like It Is Hot. V mladinski kategoriji formacij pa so Slovenci povsem zagospodarili, prvo mesto je osvojila formacija After 100 Years of Silence, drugo Once in a Full Moon, tretje Jumanji.

Foto: Katja Kodba/STA

V članski kategoriji solo je slavila Bau, drugo mesto pa je zasedel Žan Telban.

Slovenke so blestele tudi v kategoriji duetov mladink 2. Zmagali sta Kaja Turk in Claudia Simekar, drugi sta bili Nika Melihen in Lia Novak, tretji Lina Lovše in Tijana Trkić.

V dvojicah v kategoriji mladincev 1 pa sta zmagali Janette Goste in Špela Noc, drugo mesto sta priplesala Gabrijela Škrjanc in Lovro Zrimšek.

Zmagovalni oder v otroški kategoriji skupin je bil prav tako povsem slovenski.

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