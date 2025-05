Schönmaier je poskrbela za navdušenje domačih navijačev in osvojila že svojo tretjo kolajno tega EP. Pred tem je bila v paru s Timom Ederjem zlata na premierni tekmi mešanih parov, novosti tudi na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu, z nemško ekipo pa je zasedla drugo mesto.

To je prvi evropski naslov v preskoku za nemško telovadko po Oksani Čusovitini leta 2008, ki pa zadnja leta spet tekmuje za rodni Uzbekistan. Srebro je z zadnjim nastopom na tekmi, s katerim je s stopničk potisnila najboljšo Slovenko, osvojila Bolgarka Valentina Georgijeva (13,900), tretja je bila Belgijka Lisa Vaelen (13,666).

Belak je oba svoja skoka predstavila z odliko in vse do nastopa zadnje po vrsti je kazalo, da bo pri 31 letih prišla do tako želenega odličja, a so imele prve tri na današnji tekmi nekoliko višjo težavnost.

Belak, zmagovalka evropskih iger 2019, je tako kot leta 2013 v Moskvi zasedla četrto mesto, do kolajne, prve v sedmih finalnih nastopih na EP, pa ji je zmanjkalo vsega 133 tisočink točke.

Gregor Rakovič bo nastopil na konju z ročaji. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Danes finalni nastop čaka še enega Slovenca; Gregor Rakovič bo nastopil med najboljšo osmerico na konju z ročaji.