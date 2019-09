Brazilski olimpijski junakinji zaradi dopinga vzeli kolajno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zlato kolajno v kategoriji do 57 let so naknadno dodelili Ani Rosi iz Dominikanske republike.

Silva je na domačih olimpijskih igrah spisala eno najlepših zgodb. Z osvojeno zlato kolajno, prvo brazilsko v Riu, se je ob pomanjkanju drugih uspehov in takratnih slabih igrah njihovih nogometašev izstrelila na sam vrh medijske pozornosti brazilske medijske in športne javnosti.

Brazilska judoistka je bila pozitivna na snov, ki je na črnem seznamu prepovedanih snovi Svetovne protidopinške agencije (Wada). Fenoterol se sicer tudi uporablja za zdravljenje težav z astmo.

Na novinarski konferenci prejšnji teden je zatrdila, da je nedolžna.

"Sem čista in bom še naprej trenirala in se borila, da bom dokazala svojo nedolžnost. Sem bila pozitivna na fenoterol, ampak te snovi nisem uporabila, saj nisem astmatičarka," je zatrdila sedemindvajsetletnica.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Tokiu je osvojila bronasto kolajno. Silva seveda upa, da bo prihodnje leto na Japonskem lahko branila in ubranila olimpijsko zlato kolajno. Za zdaj brazilska zveza Silvi ni izrekla disciplinskega ukrepa.

Silva trdi, da pri opravljenem drugem testu, torej testu B, njen vzorec več ni pokazal prisotnosti fenoterola. Njena domneva je, da naj bi prepovedana snov prišla v njeno telo, ko je držala v naročju prijateljičinega dojenčka, ki ima astmo.

Vseameriška športna organizacija, Panam Sports, je sporočila, da je na letošnjih igrah šest športnikov oddalo pozivne dopinške vzorce.