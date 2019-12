Tik pred največjim kolektivnim sporom doslej

Oškodovani obrtniki, ki so vplačevali v Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) in jim je ta napovedal znižanje poklicnih pokojnin za skoraj tretjino, so se odločili za kolektivno tožbo proti skladu.

"Ta trenutek je k tožbi pristopilo že 500 obrtnikov, rok za pristop h kolektivni tožbi pa je zaradi velikega zanimanja podaljšan do konca leta," so povedali v Obrtno-podjetniški zbornici. Šlo bo za največjo kolektivno tožbo, odkar smo jo leta 2017 uvedli v slovenski pravni red.

Kot smo razkrili na Siol.net, sklad SOP nima dovolj sredstev, da bi več tisoč upokojencem izplačal obljubljene poklicne pokojnine. To je predsednik uprave SOP Bojan Jean na aprilski skupščini razkril zastopnikom zavarovancev. Med več ur trajajočo burno razpravo jim je pojasnil, da je finančno stanje skrajno resno in da je mogoča celo likvidacija sklada.

Bojan Jean, predsednik uprave sklada SOP Foto: STA Glavni razlog za negotovo usodo SOP je dolgoletno pravdanje z državo, ker jim ta noče financirati starih pokojninskih načrtov še iz časa nekdanje skupne države. Teh ne tržijo že od leta 1996, po zadnjih podatkih pa je vanje vključenih več kot 12 tisoč članov, večinoma že upokojenih obrtnikov. Od države pričakujejo, da jim bo iz proračuna nakazala najmanj 78 milijonov evrov. V preteklosti so že tožili državo zaradi obveznosti do nekdanjih obrtnikov in podjetnikov, ki so v sklad vstopili pred letom 1983, in iztožili več kot sto milijonov evrov. Ministrstvo za delo in vlada sta večkrat uradno zavrnila predlog SOP. Nazadnje je SOP septembra letos vložil tožbo proti državi za povrnitev pokojnin v prvotni višini. Do zdaj je SOP izplačal za več kot deset milijonov evrov poklicnih pokojnin.

Sklad SOP upravlja več kot 200 milijonov evrov sredstev in je eden največjih vlagateljev v vrednostne papirje na domačem kapitalskem trgu. Med drugim je v preteklosti kupoval državne in bančne obveznice. Poslovanje sklada v lanskem letu je bilo slabše od načrtovanega.

"Nekateri vplačali več kot 80 tisoč evrov"

Kljub številnim opozorilom OZS je skupščina SOP maja letos izglasovala znižanje poklicnih pokojnin, kar je razburilo številne obrtnike in podjetnike, prejemnike pokojnin, ki so več let ali celo desetletij vplačevali v sklad, so poudarili v zbornici.

Na pobudo članov je OZS pri Odvetniški družbi Čeferin naročila pravno mnenje in oškodovancem ponudila pomoč. Oškodovanci SOP so se v okviru Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec povezali in pristopili h kolektivni tožbi zoper SOP, da bi dobili nazaj svoje obljubljene pokojnine.

"Med oškodovanci so tudi takšni, ki so v SOP vplačali več kot 80 tisoč evrov, zdaj pa so jim že tako nizke pokojnine znižali za več kot 30 odstotkov. To je za obrtnike in podjetnike nedopustno, da je legitimnost sklepa o znižanju pokojnin vprašljiva, pa meni tudi Odvetniška družba Čeferin," so pojasnili v OZS.

Vsak oškodovanec, ki se želi pridružiti kolektivni tožbi, mora podpisati pooblastilo za zastopanje, ki mora vsebovati tudi podatke o trajanju vlaganja v sklad in višino oškodovanja. Pooblastila za zastopanje in vsa dodatna pojasnila obrtniki in podjetniki dobijo na svojih območnih obrtno-podjetniških zbornicah, rok za oddajo pooblastil pa je 31. december 2019, so dodali.

Predsednik uprave SOP Bojan Jean nam je povedal, da se bodo na kolektivno tožbo predvidoma odzvali prihodnji teden.