Upokojenci imajo razlog za veselje, kmalu prihaja izredno izplačilo

Večina upokojencev bo ob junijskem rednem izplačilu pokojnine prejela tudi dodatno izplačilo. V torek, 30. junija, bodo namreč prejeli letni dodatek za upokojence, katerega višina je odvisna od višine pokojnine in predstavlja enega najpomembnejših transferjev za upokojence. Dodatek, ki je namenjen predvsem izboljšanju finančnega položaja prejemnikov nižjih pokojnin, bo znašal od 160 do 470 evrov.

Dodatek za upokojence bo izplačan v petih različnih zneskih. Posamezniki s pokojninami, višjimi nad 1.210 evrov, bodo prejeli 160 evrov, tisti s pokojninami do 710 evrov pa najvišji dodatek v vrednosti 470 evrov. Zneski letnega dodatka za upokojence v vmesnih razredih bodo 220 evrov (za pokojnine od 1.010,01 evra do 1.210 evrov), 270 evrov (za pokojnine od 850,01 evra do 1.010 evrov) ter 330 evrov (za višino pokojnine od 710,01 evra do 850 evrov).

Pokojnine so se upokojencem letos januarja uskladile za 4,2 odstotka, s 1. marcem pa je sledila še ena izredna uskladitev za en odstotek, ki je bila prvič izplačana konec maja s poračunom za marec in april. Uskladitev pokojnin je tako za upokojenca z aprilsko pokojnino 500,00 evra v maju znašal 515,00 evra, po izredni uskladitvi pa bo pokojnina od maja naprej znašala 505,00 evra. Upokojenec, ki je imel na primer aprilsko pokojnino v višini 800,00 evra, je maja prejel 824,00 evra, po izredni uskladitvi pa bo njegova pokojnina od maja naprej znašala 808,00 evra.

Kaj pa tisti z invalidsko pokojnino?

Junija bodo upokojenci (prvič) prejeli izredno usklajeno pokojnino brez poračuna ter še letni dodatek. Prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo nadomestila prejeli v treh različnih višinah, in sicer od 160 evrov do 270 evrov. Tisti z višjimi prejemki bodo dobili manj letnega dodatka: tisti, ki prejemajo do 1.010 evrov, bodo prejeli znesek letnega dodatka v višini 270 evrov, tisti, ki prejemajo od 1.010,01 evra do 1.210 evrov, bodo prejeli 220 evrov, tisti, ki prejemajo od 1.210,01 evra, pa bodo prejeli znesek 160 evrov letnega dodatka.

"Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 90/25 – v nadaljevanju ZPIZ-2O) določa, da se v znesek pokojnine za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja," so zapisali na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Dodajajo, da se višina letnega dodatka za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. "Na ta način se izračuna osnova za odmero letnega dodatka. Letni dodatek se določi glede na lestvico za izplačilo letnega dodatka upoštevajoč pri tem skupno višino pokojnine oziroma osnovo za odmero letnega dodatka za upokojence," opozarjajo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Novim upokojencem, ki bodo pravico do pokojnine pridobili po izplačilu letnega dodatka, pripada sorazmerni del dodatka. Višina izplačila bo odvisna od datuma priznanja pravice do pokojnine in drugih zakonsko določenih pogojev.