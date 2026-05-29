Avtorji:
K. M., STA

Petek,
29. 5. 2026,
6.25

upokojenci pokojnina izplačilo nakazilo denarja uskladitev pokojnin uskladitev pokojnin 2026

Upokojenci bodo danes prejeli za en odstotek višje pokojnine

upokojenec, dolgotrajna oskrba | Zpiz bo za izredno uskladitev letos skupno nakazal približno 71 milijonov evrov. | Foto Daniel Novakovič/STA

Zpiz bo za izredno uskladitev letos skupno nakazal približno 71 milijonov evrov.

Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za en odstotek višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina na primer v višini 1.000 evrov bo za maj deset evrov višja in bo znašala 1.010 evrov.

Za en odstotek so se izredno uskladili zneski, ki so upravičencem pripadali za februar.

Redna uskladitev pokojnin je februarja znašala 4,2 odstotka, vendar se je svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) odločil še za izredno uskladitev. Rast povprečne plače v letu 2025 je bila namreč za več kot 20 odstotkov nižja od jesenske napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj, posledično pa je bila nižja tudi redna uskladitev pokojnin.

Zpiz bo za izredno uskladitev letos skupno nakazal približno 71 milijonov evrov, so za STA pojasnili v zavodu.

Današnja nakazila pokojnin prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil

Današnja nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, pa so opozorili, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno danes.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, vdovske in družinske, je po zadnjih podatkih pokojninskega zavoda približno 657.200.

