Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
9.51

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29

Natisni članek

Natisni članek
upokojenci pokojnina letni dodatek za upokojence Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 9.51

53 minut

Dobra novica za upokojence: poleg pokojnine jutri na računu še letni dodatek

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29
Upokojenci, pokojnine, pokojnina, upokojenec | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo letni dodatek izplačal skupno 646.268 upravičencem v skupnem znesku 175,2 milijona evrov. | Foto Shutterstock

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo letni dodatek izplačal skupno 646.268 upravičencem v skupnem znesku 175,2 milijona evrov.

Foto: Shutterstock

Upokojenci in uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo jutri ob junijskem rednem izplačilu pokojnine prejeli še letni dodatek za upokojence, ki bo za pet evrov višji kot lani.

Upokojenci in uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo v torek, 30. junija, poleg junijske pokojnine prejeli še letni dodatek za leto 2026. 

Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine. Letos bo za pet evrov višji kot lani, spremenile pa so se tudi meje petih razredov, po katerih se določa višina dodatka.

Dodatek za upokojence bo izplačan v petih različnih zneskih. Posamezniki s pokojninami, višjimi od 1.210 evrov, bodo prejeli 160 evrov, tisti s pokojninami do 710 evrov pa najvišji dodatek v vrednosti 470 evrov. Zneski letnega dodatka za upokojence v vmesnih razredih bodo 220 evrov (za pokojnine od 1.010,01 evra do 1.210 evrov), 270 evrov (za pokojnine od 850,01 evra do 1.010 evrov) ter 330 evrov (za višino pokojnine od 710,01 evra do 850 evrov).

Koliko bodo dobili uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja?

Prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa bodo nadomestila prejeli v treh različnih višinah, in sicer od 160 evrov do 270 evrov. Tisti z višjimi prejemki bodo dobili manj letnega dodatka: tisti, ki prejemajo do 1.010 evrov, bodo prejeli znesek letnega dodatka v višini 270 evrov, tisti, ki prejemajo od 1.010,01 evra do 1.210 evrov, bodo prejeli 220 evrov, tisti, ki prejemajo od 1.210,01 evra, pa bodo prejeli znesek 160 evrov letnega dodatka. 

Novim upokojencem, ki bodo pravico do pokojnine pridobili po izplačilu letnega dodatka, pripada sorazmerni del dodatka. Višina izplačila bo odvisna od datuma priznanja pravice do pokojnine in drugih zakonsko določenih pogojev.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo letni dodatek izplačal skupno 646.268 upravičencem v skupnem znesku 175,2 milijona evrov.

upokojenci pokojnina letni dodatek za upokojence Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.