Dobra novica za upokojence: poleg pokojnine jutri na računu še letni dodatek

Upokojenci in uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo jutri ob junijskem rednem izplačilu pokojnine prejeli še letni dodatek za upokojence, ki bo za pet evrov višji kot lani.

Upokojenci in uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo v torek, 30. junija, poleg junijske pokojnine prejeli še letni dodatek za leto 2026.

Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine. Letos bo za pet evrov višji kot lani, spremenile pa so se tudi meje petih razredov, po katerih se določa višina dodatka.

Dodatek za upokojence bo izplačan v petih različnih zneskih. Posamezniki s pokojninami, višjimi od 1.210 evrov, bodo prejeli 160 evrov, tisti s pokojninami do 710 evrov pa najvišji dodatek v vrednosti 470 evrov. Zneski letnega dodatka za upokojence v vmesnih razredih bodo 220 evrov (za pokojnine od 1.010,01 evra do 1.210 evrov), 270 evrov (za pokojnine od 850,01 evra do 1.010 evrov) ter 330 evrov (za višino pokojnine od 710,01 evra do 850 evrov).

Koliko bodo dobili uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja?

Prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa bodo nadomestila prejeli v treh različnih višinah, in sicer od 160 evrov do 270 evrov. Tisti z višjimi prejemki bodo dobili manj letnega dodatka: tisti, ki prejemajo do 1.010 evrov, bodo prejeli znesek letnega dodatka v višini 270 evrov, tisti, ki prejemajo od 1.010,01 evra do 1.210 evrov, bodo prejeli 220 evrov, tisti, ki prejemajo od 1.210,01 evra, pa bodo prejeli znesek 160 evrov letnega dodatka.

Novim upokojencem, ki bodo pravico do pokojnine pridobili po izplačilu letnega dodatka, pripada sorazmerni del dodatka. Višina izplačila bo odvisna od datuma priznanja pravice do pokojnine in drugih zakonsko določenih pogojev.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo letni dodatek izplačal skupno 646.268 upravičencem v skupnem znesku 175,2 milijona evrov.