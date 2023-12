Legendarna slovenska znamka ima novega lastnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor podjetja Rex Kralj Žiga Vrhovec je za omenjeni medij pojasnil, da je bila odločitev težka, a je zorela kar nekaj časa, saj si želijo, da znamka osvoji svetovni trg, kar njim, kljub dolgoletnemu trudu, ni uspelo. V zadnjih letih so se namreč soočali s številnimi težavami.

Nabor izdelkov, ki so jih ponujali na trgu za velike projekte ni bil dovolj širok. Pri opremljanju hotelov ali pisarn arhitekti na primer želijo kombinacijo pohištva in ne le stola, saj nimajo časa iskati še ustrezne mize, ki bi pristajala zraven, je za MMC pojasnil Vrhovec.

Velik udarec jim je zadala tudi pandemija covida-19. "Ni nas sesula v smislu poslovanja, k sreči smo ravno takrat imeli projekt na Dunaju, vendar pa je vse ostalo zamrlo za več let, dejansko to še vedno čutimo," je povedal Vrhovec. Pomembno vlogo pri odločitvi, da upravljanje znamke predajo italijanski znamki Gervasoni, pa sta imeli tudi vojna v Ukrajini in vojna na Bližnjem vzhodu.

Kaj se bo spremenilo?

Po besedah Vrhovca večina proizvodnje ostaja v Sloveniji, medtem ko studia v Ljubljani ne bo. Kupci, ki bodo nakupovali prek spleta, bodo izdelke dobili iz skladišča v Italiji. "V Sloveniji bomo zaenkrat ostali prisotni na spletni strani, s partnerji pa bomo skušali tudi poiskati možnosti, da bi bili lahko naši izdelki še vedno tudi v trgovinah v Sloveniji," je za MMC še pojasnil Vrhovec in dodal, da si želijo, da bo to novo poglavje za znamko Rex Kralj pozitivno.

Stol Rex je leta 1952 zasnoval Niko Kralj, ki spada med klasike slovenskega industrijskega oblikovanja. Legendarni stol je vključen v v zbirko newyorškega Muzeja moderne umetnosti in je po 50 letih na trgu pri kupcih še vedno izredno priljubljen.