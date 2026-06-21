Usodna napaka Ukrajine in Poljske?

Predsednik poljske vlade Donald Tusk je diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino, v osrčju katerega je odvzem najvišjega poljskega državnega odlikovanja ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, označil za strateško napako, s katero bosta obe državi samo izgubili.

Ozadje: Poljski predsednik Karol Nawrocki je ukrajinskemu predsedniku v petek odvzel Red belega orla, najvišje poljsko državno odlikovanje, razlog za to pa je bil spor glede vloge Ukrajinske uporniške vojske (UPA) v drugi svetovni vojni. Ta je v tem obdobju sodelovala pri pobojih poljskih civilistov, zdaj pa se po njej imenuje ena od ukrajinskih vojaških enot, ki se bori proti Rusiji.

Nawrocki je ob odvzemu odlikovanja Zelenskemu dejal, da "zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj" in da je ohranitev spomina na žrtve moralna obveznost poljske države. Poudaril je sicer, da njegova poteza ni uperjena proti ukrajinskemu ljudstvu in da bo Poljska še naprej podpirala ukrajinski upor proti ruski invaziji.

"Menili smo, da je bil Red belega orla, podeljen leta 2023, namenjen ukrajinskemu narodu in naši vojski. Tako je bilo takrat rečeno. Danes red pošiljam nazaj poljskemu predsedniku," je v zapisu na družbenih medijih v soboto sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Zelenski je odlikovanje vrnil, tako pa je storilo tudi več ukrajinskih državnih uradnikov, ki so v preteklosti prejeli poljska odlikovanja, med drugim tudi nekdanji predsednik Ukrajine Petro Porošenko, vodja kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov in ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga.

Tusk: Obe državi delata veliko strateško napako

Diplomatski spor med Ukrajino in Poljsko je na družbenem omrežju X danes komentiral poljski premier Donald Tusk in ga označil za napako, ki bi obe državi lahko drago stala.

"Zapletanje v konflikt med politiki na Poljskem in v Ukrajini je strateška napaka, ki bo drago stala obe strani: na področju gospodarstva, geopolitike in ugleda. V politiki je, kot je dobro znano, napaka hujša od zločina.V pogovorih s svojimi evropskimi partnerji si prizadevam zmanjšati izgube in omiliti napetosti. To ni lahka naloga," je zapisal Tusk.

Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i… — Donald Tusk (@donaldtusk) June 21, 2026

Sibiga opominja Poljake: imamo skupnega sovražnika, ne pozabite tega

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga, ki je prav tako vrnil poljsko državno odlikovanje, je ta konec tedna za ukrajinske medije dejal tudi, da se bo Ukrajina "zrcalno odzivala na vse neprijateljske poteze Poljske".

Poljski predsednik Karol Nawrocki in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Ob tem se je zahvalil državljanom in državljankam Poljske, ki ne podpirajo zaostrovanja odnosov med državama, in jih opomnil, da imajo "skupnega sovražnika - Rusijo".