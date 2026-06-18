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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
18.14

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Evropska unija vrh EU

Četrtek, 18. 6. 2026, 18.14

54 minut

Voditelji na vrhu EU pozdravili začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v Unijo

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Vrh EU | Antonio Costa, Volodimir Zelenski in Ursula von der Leyen | Foto Reuters

Antonio Costa, Volodimir Zelenski in Ursula von der Leyen

Foto: Reuters

Voditelji držav članic in najvišji politični predstavniki EU so danes ob prihodu na dvodnevno zasedanje v Bruslju pozdravili nedavno odprtje prvega od šestih sklopov pogajalskih poglavij za vstop Ukrajine v EU. Nekaj jih je izrazilo upanje, da bi do poletja lahko odprli še več poglavij. Govorili bi lahko tudi o neposrednih pogovorih z Moskvo.

"To je zgodovinski teden za Ukrajino – v ponedeljek je uradno odprla prvi sklop v pogajanjih za vstop v EU (...), na vrhu skupine G7 pa smo dosegli skupno deklaracijo, ki jasno zagotavlja podporo Ukrajini," je danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju ocenil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Dodal je, da ima Ukrajina s tem zagotovljeno podporo vseh 27 članic EU, pa tudi ZDA in drugih partneric, kot so Kanada, Japonska in Združeno kraljestvo. "Pravičen in trajen mir v Ukrajini je tako dobil nov zagon," je dodal.

Vrh EU | Foto: Reuters Vrh EU Foto: Reuters

Po dveh letih čakanja začeli vsebinski del pogajanj 

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je, tako kot Costa in več voditeljev, čestitala Ukrajini za odprtje prvega od šestih sklopov pogajalskih poglavij, s čimer sta Ukrajina in Moldavija v ponedeljek po dveh letih čakanja začeli vsebinski del pogajanj o vstopu v EU.

Ob tem je izrazila upanje, da bi Ukrajina lahko še pred poletjem odprla še več sklopov pogajalskih poglavij. Pohvalila je napredek države pri izvajanju reform in dejala, da Ukrajina na različne načine kaže, kako že zdaj tesno sodeluje z EU.

Voditeljem članic EU se je danes pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V kratki izjavi ob prihodu je dejal, da bo z voditelji delil vsebino pogovorov na nedavnem vrhu skupine G7, razpravljali pa bodo tudi o nadaljnjih korakih v zvezi z ukrajinskim približevanjem Uniji.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je, tako kot Costa in več voditeljev, čestitala Ukrajini za odprtje prvega od šestih sklopov pogajalskih poglavij. | Foto: Reuters Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je, tako kot Costa in več voditeljev, čestitala Ukrajini za odprtje prvega od šestih sklopov pogajalskih poglavij. Foto: Reuters

Kallas: EU ne more delovati kot posrednik 

Spregovorili bi lahko tudi o neposrednih pogovorih z Moskvo. Po besedah visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas bo danes govora tudi o tem, kako Rusijo prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Ob prihodu na vrh je glede pogajanj z Rusijo dejala še, da EU ne more delovati kot posrednik, saj se bo jasno postavila na stran Ukrajine in ima tudi lastne interese.

Kallas je povedala še, da bodo v petek govorili o razmerah na Bližnjem vzhodu. Med drugim je pričakovati pogovore o sporazumu za končanje vojne med Iranom in ZDA ter zagotavljanju svobodne plovbe v strateško pomembni Hormuški ožini, pri čemer bi lahko sodelovale tudi članice EU. V ospredju vrha bosta še gospodarska konkurenčnost EU in njen dolgoročni proračun.

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