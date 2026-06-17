Trump priznal Macronu: Rusija nima resnične volje za sklenitev mirovnega dogovora z Ukrajino

Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se strinjali, da Rusija nima resnične volje za sklenitev mirovnega dogovora z Ukrajino, je ob današnjem zaključku vrha G7 izjavil francoski predsednik Emmanuel Macron. Prav tako je pozdravil pripravljenost voditeljev članic za krepitev pritiska na Rusijo.

Vrh skupine G7 je bil uspešen kljub predhodnim mesecem, ki so jih zaznamovala nesoglasja med članicami, je na novinarski konferenci dejal Marcon in zasedanje voditeljev označil kot trenutek enotnosti, smiselne razprave in pristnega sodelovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na vrhu potekale pomembne razprave o vojni v Ukrajini

Pojasnil je, da so na vrhu potekale pomembne razprave o vojni v Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Voditelji so se po njegovih besedah strinjali, da je treba okrepiti podporo Ukrajini, zlasti na področju zračne obrambe, in da se je razmerje moči v vojni spremenilo.

"(Ameriški) predsednik Donald Trump je, tako kot vsi mi, preprosto priznal, da Rusija danes nima resnične volje za pogovore o miru," je nadaljeval Macron in dodal, da so se dogovorili o zaostritvi sankcij proti Rusiji, navaja britanski BBC.

Francoski predsednik je znova pozdravil dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne, ki da bo prinesel konec gospodarske nestabilnosti.

"Dogovorili smo se, da je prost prehod skozi Hormuško ožino ključni element tega sporazuma," je dejal in spomnil na misijo za zagotavljanje proste plovbe v ožini, ki sta jo za čas po koncu vojne ustanovila Francija in Združeno kraljestvo. Dodal je, da se je približno 20 držav zavezalo sodelovanju v misiji.

Merz pohvalil konstruktivno vzdušje

Tudi nemški kancler Friedrich Merz in italijanska premierka Giorgia Meloni sta izrazila zadovoljstvo z vrhom. Merz je pohvalil konstruktivno vzdušje in zagotovil, da se njegov odnos s Trumpom, ki se je ohladil po nemških kritikah vojne z Iranom, ni poslabšal.

"Nikoli ni prišlo do osebnih napetosti. (...) Nasprotno, glede glavnih tem, o katerih smo razpravljali, je vladala visoka stopnja političnega soglasja," je dodal.

Meloni je medtem zatrdila, da njen odnos s Trumpom ostaja nespremenjen in kot odlično novico označila zbliževanja stališč voditeljev G7, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.