Umrla je Slavenka Drakulić, najbolj znana sodobna hrvaška pisateljica na svetu, novinarka in avtorica, katere novinarska dela že desetletja osvetljujejo turbulentno prehodno obdobje in pomagajo razumeti dogajanje v regij, poroča Index.hr.

V starosti 77 let, takoj po izidu njene nove knjige Zakaj se nisem naučila kuhati, ki jo je izdala založba Fraktura, je umrla hrvaška avtorica Slavenka Drakulić.

Po diplomi iz primerjalne književnosti in sociologije na Filozofski fakulteti v Zagrebu je Slavenka Drakulić začela svojo kariero novinarke.

O komunizmu in feminizmu

S članki v Startu, Danasu in NIN-u je v javno razpravo vnesla feministične teme. Svojo prvo neleposlovno knjigo Smrtni grehi feminizma je izdala leta 1984. Tri leta pozneje je izdala svoj prvi roman Hologrami strahu, ki je dosegel velik uspeh po vsej takratni Jugoslaviji.

Objavila je še številne pomembne neleposlovne knjige, med drugim Kako smo preživeli komunizem in se celo smejali, Niso hoteli stopiti na mravljo, Kavarna Europa, Balkan Express, Telo njene mravlje, Basni o komunizmu in Spet v kavarni Europa.

Svoja besedila je objavljala v vodilnih svetovnih medijih, kot so The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, La Repubblica in El Mundo.

V svojih romanih se je na specifičen način ukvarjala z ženskimi vprašanji in literarno obravnavala življenja znanih žensk, kot sta Frida Kahlo in Mileva Einstein.