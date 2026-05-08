Alarm v Ukrajini: pri Černobilu gori #video

Na prepovedanem območju okoli v jedrski nesreči močno poškodovane jedrske elektrarne Černobil na severu Ukrajine po četrtkovem padcu drona divja obsežen gozdni požar, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Zagotovile so, da niso zaznali povečanega radioaktivnega sevanja.

Požar je povzročil padec drona. Čigav je, ni znano.

"Po padcu drona je v četrtek na prepovedanem območju Černobila izbruhnil požar," je sporočila uprava območja, ki v radiju 30 kilometrov obkroža istoimensko jedrsko elektrarno, v kateri se je leta 1986 zgodila do zdaj najhujša nesreča pri civilni rabi jedrske energije na svetu.

Dodali so, da "požar še vedno divja na površini 1.100 hektarjev, močni vetrovi in težko dostopno ozemlje pa ovirajo delo gasilcev".

Območje jedrske elektrarne Černobil je ruska vojska zasegla skoraj takoj po invaziji Ukrajine, a se od tam nato tudi razmeroma hitro umaknila.

Uprava je objavila posnetke, na katerih so vidni visoki stolpi črnega in belega dima, ki se dvigajo nad drevesi, ter gasilska in reševalna vozila na gozdnih cestah.

Ukrajinska služba za izredne razmere je sporočila, da skušajo gasilci preprečiti nadaljnje širjenje požara, ki se zaradi močnih sunkov vetra hitro širi in zajema nove dele gozda. Razmere dodatno zapletajo suho vreme in nevarnost min v nekaterih delih območja, ki omejujejo možnost gašenja, so poudarili.

"Po padcu drona je v četrtek na prepovedanem območju Černobila izbruhnil požar," je sporočila uprava območja, ki v radiju 30 kilometrov obkroža istoimensko jedrsko elektrarno, v kateri se je leta 1986 zgodila do zdaj najhujša nesreča pri civilni rabi jedrske energije na svetu.

Burno dogajanje okrog Černobila od začetka ruske invazije

Kijev je sicer za napade na jedrske objekte, tudi v Černobilu, že večkrat obtožil Rusijo, s katero je v vojni od njene invazije na Ukrajino februarja 2022. Med drugim je ruski dron lani poškodoval zaščitno strukturo, ki je bila leta 2016 nameščena čez stari sarkofag iz jekla in betona, ki je bil nad uničenim reaktorjem zgrajen že leta 1986. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da zaradi poškodbe zaščitna struktura ne bi več zadržala morebitnega uhajanja radioaktivnih snovi.

Prepovedano območje, katerega velik del je še vedno močno kontaminiran zaradi radioaktivnega sevanja ob eksploziji, je sicer skoraj povsem prazno, saj so z njega evakuirali več sto tisoč prebivalcev. Dostop do njega je omejen.