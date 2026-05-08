Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
8. 5. 2026,
16.45

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini požar Černobil

Petek, 8. 5. 2026, 16.45

53 minut

Alarm v Ukrajini: pri Černobilu gori #video

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Na prepovedanem območju okoli v jedrski nesreči močno poškodovane jedrske elektrarne Černobil na severu Ukrajine po četrtkovem padcu drona divja obsežen gozdni požar, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Zagotovile so, da niso zaznali povečanega radioaktivnega sevanja.

Vladimir Putin
Novice Presenetljivi nasprotnik Putina obljublja: Zdaj grem do konca

Požar je povzročil padec drona. Čigav je, ni znano.

"Po padcu drona je v četrtek na prepovedanem območju Černobila izbruhnil požar," je sporočila uprava območja, ki v radiju 30 kilometrov obkroža istoimensko jedrsko elektrarno, v kateri se je leta 1986 zgodila do zdaj najhujša nesreča pri civilni rabi jedrske energije na svetu.

Dodali so, da "požar še vedno divja na površini 1.100 hektarjev, močni vetrovi in težko dostopno ozemlje pa ovirajo delo gasilcev".

Območje jedrske elektrarne Černobil je ruska vojska zasegla skoraj takoj po invaziji Ukrajine, a se od tam nato tudi razmeroma hitro umaknila. | Foto: Shutterstock Območje jedrske elektrarne Černobil je ruska vojska zasegla skoraj takoj po invaziji Ukrajine, a se od tam nato tudi razmeroma hitro umaknila. Foto: Shutterstock

Uprava je objavila posnetke, na katerih so vidni visoki stolpi črnega in belega dima, ki se dvigajo nad drevesi, ter gasilska in reševalna vozila na gozdnih cestah.

Ukrajinska služba za izredne razmere je sporočila, da skušajo gasilci preprečiti nadaljnje širjenje požara, ki se zaradi močnih sunkov vetra hitro širi in zajema nove dele gozda. Razmere dodatno zapletajo suho vreme in nevarnost min v nekaterih delih območja, ki omejujejo možnost gašenja, so poudarili.

Niso pa sporočili, čigav je dron, ki je sprožil požar.

"Po padcu drona je v četrtek na prepovedanem območju Černobila izbruhnil požar," je sporočila uprava območja, ki v radiju 30 kilometrov obkroža istoimensko jedrsko elektrarno, v kateri se je leta 1986 zgodila do zdaj najhujša nesreča pri civilni rabi jedrske energije na svetu. | Foto: Ukrajinska uprava za izredne razmere "Po padcu drona je v četrtek na prepovedanem območju Černobila izbruhnil požar," je sporočila uprava območja, ki v radiju 30 kilometrov obkroža istoimensko jedrsko elektrarno, v kateri se je leta 1986 zgodila do zdaj najhujša nesreča pri civilni rabi jedrske energije na svetu. Foto: Ukrajinska uprava za izredne razmere

Burno dogajanje okrog Černobila od začetka ruske invazije

Kijev je sicer za napade na jedrske objekte, tudi v Černobilu, že večkrat obtožil Rusijo, s katero je v vojni od njene invazije na Ukrajino februarja 2022. Med drugim je ruski dron lani poškodoval zaščitno strukturo, ki je bila leta 2016 nameščena čez stari sarkofag iz jekla in betona, ki je bil nad uničenim reaktorjem zgrajen že leta 1986. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da zaradi poškodbe zaščitna struktura ne bi več zadržala morebitnega uhajanja radioaktivnih snovi.

Prepovedano območje, katerega velik del je še vedno močno kontaminiran zaradi radioaktivnega sevanja ob eksploziji, je sicer skoraj povsem prazno, saj so z njega evakuirali več sto tisoč prebivalcev. Dostop do njega je omejen.

Zveza Nato
Novice Svarilo iz Nemčije: Evropa in ZDA so na točki brez vrnitve
Vojna v Ukrajini požar Černobil
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.