Ruski odvetnik Ilja Remeslo, dolgoletni goreč podpornik in (neuradni) propagandist režima v Kremlju, ki je sredi marca nenadoma obrnil ploščo in ostro kritiziral ruskega predsednika Vladimirja Putina, je kmalu po svojih izjavah pristal v psihiatrični kliniki v Sankt Peterburgu. Iz nje so ga izpustili že po 30 dneh, zdaj pa obljublja, da bo šel do konca in da je boj proti Putinu postal njegovo novo življenjsko poslanstvo.

Kdo je Ilja Remeslo in kaj je počel do 17. marca letos?

42-letni ruski odvetnik Ilja Remeslo je več let javno napadal kritike moskovskega režima in Putina, s svojim poznavanjem prava poskusil diskreditirati neodvisne ruske novinarje in blatil rusko opozicijo z gibanjem Alekseja Navalnega na čelu.

Ruskega predsednika Vladimirja Putina je podpiral in promoviral celo do te mere, da so ga mnogi označevali za vladnega propagandista.

Po objavi, ki je tako močno odstopala od njegovih siceršnjih zapisov na Telegramu, so mnogi sledilci Ilje Remesla najprej pomislili, da je nekaj hudo narobe – morda so mu vdrli v uporabniški račun ali pa je doživel živčni zlom – oziroma da gre morda celo za past, ki bi opogumila ruske kritike Vladimirja Putina. "Ljudje res precenjujejo trenutno predsedniško administracijo. Česa takega si ne bi izmislili," je to ovrgel Remeslo. Foto: Telegram / Ilya Remeslo / remeslaw

Kaj se je zgodilo 17. marca?

Na ta dan je je Ilja Remeslo na svojem kanalu v aplikaciji Telegram objavil zapis, ki je močno odstopal od njegove pretekle prokremeljske retorike (vir).

V sestavku z naslovom Pet razlogov, zakaj sem nehal podpirati Vladimirja Putina, je Remeslo pojasnil, zakaj je na videz nenadoma spremenil svoja stališča.

Vladimirju Putinu je med drugim očital: ogromno število žrtev v vojni v Ukrajini, za katero je po mnenju Ilje Remesla jasno, da se bo "zaradi Putinovih osebnih kompleksov" vlekla še od pet do deset let, škodo ruskemu gospodarstvu in kakovosti življenja ruskih državljanov in državljank, ki je neposredna posledica ruskega vojskovanja v Ukrajini, omejevanje svobode interneta in medijev, dolgotrajno Putinovo oklepanje oblasti ter njegovo nespoštovanje volivcev in nepripravljenost, da bi jih sploh poslušal.

"Pod črto: Vladimir Putin ni legitimen predsednik. Vladimir Putin mora odstopiti, nato pa mu je treba tudi soditi kot vojnemu zločincu in lopovu," je svoj za mnoge šokantni zapis sklenil Ilja Remeslo.

Končal je v psihiatrični bolnišnici

Remeslo je po poročanju Radia Svoboda v manj kot 48 urah po objavi zapisa, kritičnega do ruskega predsednika, pristal v psihiatrični bolnišnici v Sankt Peterburgu.

Zakaj se je znašel tam, ni povsem jasno, so ga pa iz oskrbe izpustili že po 30 dneh, je razkril v objavi v njegovem kanalu v aplikaciji Telegram. Namignil je zgolj, da "ima ostra kritika najvišjih državnih funkcionarjev svojo ceno, zapomnite si to".

Remeslo je po odhodu iz psihiatrične klinike našel novo poslanstvo, in sicer križarski pohod proti Vladimirju Putinu, je ta teden dejal v intervjuju za ameriški časnik The Washington Post.

"Že na začetku sem rekel, da se ne bom ustavil. To je zdaj moj življenjski cilj. Obseg nezadovoljstva z rusko politično elito je resnično gromozanski, imam pa občutek, da del sistema že aktivno dela proti Putinu. Putinova Rusija gre po isti poti kot nekoč Sovjetska zveza, ko so ljudje sovražili komunistični režim in storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi ga zrušili. Vse se ponavlja," je Remeslo dejal za ameriški medij.

V zadnjih tednih je raven podpore Vladimirju Putinu v Rusiji padla na najnižjo točko od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022, kažejo podatki državne anketne agencije VCIOM. Foto: Reuters

Remeslo je za The Washington Post izrazil mnenje, da v vrhu ruske politike že poteka bitka za premoč. Glavna akterja v internem boju, ki ga omenja, naj bi bila Putinova administracija in ruska varnostna služba FSB, ki je bila sicer odskočna deska za Putinovo politično kariero. Remeslo se pri tem sklicuje na njegove (nekdanje) prijatelje v "ruskih strukturah moči".

Ali ima Remeslo aktivne podpornike v najvišjih sferah ruske politike?

Nekdanji najbogatejši Rus in eden od najglasnejših kritikov Vladimirja Putina, Mihail Hodorkovski, je za The Washington Post medtem izrazil prepričanje, da je nagla izpustitev Ilje Remesla iz psihiatrične klinike v Sankt Peterburgu neizpodbiten dokaz, da ga podpirajo določene politične ločine oziroma tihi akterji v Kremlju. Ruske oblasti so namreč znane po tem, da najbolj ostre kritike zaprejo za precej dlje kot le 30 dni.

Strinjal se je tudi z oceno Ilje Remesla, da sta predsedniška administracija Vladimirja Putina in varnostna služba FSB vpeti v intenziven konflikt in podal mnenje, da se v visokih krogih ruske politike morda ustvarja ozračje, v katerem lahko razmere vsak trenutek uidejo z vajeti.

Neodvisni ruski portal iStories je pred dnevi sicer razkril poročilo ene od evropskih obveščevalnih agencij, ki je obelodanilo Putinovo domnevno vse hujšo paranojo pred morebitnim državnim udarom ali celo poskusom atentata ter zaostrovanjem varnostnih ukrepov, ki zadevajo predsedniško administracijo.