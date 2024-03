URI Soča: Inšpektorata nista zaznala neskladnosti oziroma kršitev

Zdravstveni inšpektorat je danes v URI Soča preverjal spoštovanje določil s področja zdravniške službe in pacientovih pravic med zdravniško stavko. Inšpektorat za delo pa je preverjal spoštovanje določil zakona o stavki in delovnopravne zakonodaje. V nobenem pregledu niso zaznali neskladnosti ali kršitev, so poudarili v URI Soča.

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča so v sporočilu za javnost navedli, da bolnike obravnavajo skladno z zakonom o stavki. To pomeni, da v bolnišnične oddelke sprejemajo vse bolnike, stare do 18 in nad 65 let, in tiste, ki so premeščeni neposredno iz bolnišnic. Pri bolnikih izvajajo tudi vse posege, pri katerih bi z opustitvijo obravnave lahko poslabšali zdravstveno stanje. Pregledajo tudi vse, naročene prednostno v ambulanti za kronično bolečino.

Dodali so, da v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami nemoteno obravnavajo paciente, stare do 18 in nad 65 let, oziroma vse skupine, ki so v zakonu o stavki predvidene kot nujne izjeme.

Vse druge zdravstvene storitve, med katerimi so fizioterapija, delovna terapija, logopedija, ortotika in protetika, psihologija, socialno delo, zdravstveno delo, potekajo nemoteno.

Zagovornik načela enakosti je v sredo predlagal inšpekcijski nadzor na URI Soča zaradi suma diskriminacije. Meni, da so v zavodu s tem, ko invalidom ne zagotavljajo zdravniških pregledov, potrebnih za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja, to skupino prizadeli bolj kot ostale. Zagovornik načela enakosti je zavodu že 23. februarja priporočil, naj tudi v času zdravniške stavke invalidom zagotovi nemoteno opravljanje zdravniških pregledov.

O tem je obvestil vlado, ki je prejšnji teden z odlokom o opravljanju zdravniške službe v času stavke določila, da morajo zdravniki med stavko opravljati tudi zdravniške preglede za potrebe voznikov s posebnimi potrebami. Stavkovni zbor zdravnikov v URI Soča je v ponedeljek odločil, da bo sledil mnenju zdravniškega sindikata Fides, ki meni, da je vladni odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke neustaven in nezakonit.