Slovenija bogatejša za najsodobnejše nakupovalno središče

Oglasno sporočilo

ALEJA je novo najsodobnejše nakupovalno središče v Sloveniji, Na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin so odprli vseh 80 trgovin in lokalov. Magnet za obiskovalce so številne priznane blagovne znamke.

Posebnost je ALEJA SKY z bogatim kulinaričnim oddelkom in multifunkcionalnim igriščem z ozelenjeno aktivno streho. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ in avtobusno postajališče.

Varnost je na prvem mestu, zato so vzpostavljeni izjemno visoki higienski standardi.

Vse na enem mestu: druženje, šport, zabava in otroške razsežnosti

ALEJA, najsodobnejše nakupovalno središče

"To je prvo nakupovalno središče v Sloveniji, ki na enem mestu odpira možnosti za popolno druženje, športne aktivnosti, zabavo, otroške razsežnosti, hkrati pa se počutiš kot doma, saj je v središču izredno veliko svetlobe, pravega zelenja in drugih naravnih elementov," poudaja Toni Pugelj, direktor SES Slovenija in direktor ALEJE, ter dodaja, da se bosta otroško zunanje igrišče in notranje pokrito igrišče odprla, ko bo to dovoljeno. Sicer pa je ALEJA prinesla tudi približno 700 novih delovnih mest.

Investitor, razvijalec in upravljavec ALEJE je SES. Ta je tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji vodilni na trgu med nakupovalnimi središči z velikimi nakupovalnimi površinami. Je tudi eden vodilnih strokovnjakov v upravljanju več velikih nakupovalnih središč v Evropi. SES z nakupovalnim središčem ALEJA vzpostavlja novi trend, saj je v njem obiskovalcem na voljo ponudba za prosti čas, ki je do zdaj v Sloveniji še ni bilo. S svojimi središči je SES prejel že več nacionalnih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostni razvoj, koncepte pretoka prometa in inovativno trženje oz. marketing. In ne nazadnje – v preteklosti smo že dvakrat prejeli nagrado za najboljše nakupovalno središče na svetu.

Toni Pugelj in mag. Marcus Wild "Večnamenska lokacija in visokokakovostna gostinska ponudba ALEJE so odlično dopolnilo prodajalnam in poslovnim dejavnostim v nakupovalnih središčih. Prepričani smo, da prihodnost pripada središčem, ki združujejo nakupovanje, gastronomijo, prosti čas, šport in kulturo. Takšni prostori ljudem omogočajo posebne storitve in številna doživetja v njihovi neposredni bližini. Danes si ljudje od nakupovalnih središč želijo več kot zgolj možnost za nakupovanje. Z obiskom želijo prijetno preživeti svoj prosti čas in ob tem mimogrede urediti še kakšen opravek. To je razlog, zakaj so nakupovalna središča tako privlačna in uspešna. Čut za regionalnost je največja prednost naših lokacij – tako glede razvoja kot tudi poslovnih možnosti. Poiščemo ustrezno mesto in poslovnim objektom vdihnemo odlično vzdušje. V tej svoji celovitosti, ki zajema tako ime kot tudi arhitekturo, se objekti lepo zlijejo z okolico in zgodovino. Tako kot se ALEJA – kot 'zelena aleja' – sredi tega zgodovinsko bogatega jedra zliva z njim in izraža identiteto mesta Ljubljana," je pojasnil mag. Marcus Wild, generalni direktor SES.

Toni Pugelj poudarja še: "Varnost postavljamo v našem nakupovalnem središču na prvo mesto, zato imamo vzpostavljene izjemno visoke higienske standarde. Ti vključujejo redno razkuževanje stičnih točk, kot so ročaji ograj in tekočih stopnic ter drugo okovje in gumbi v dvigalih in na bankomatih. Obiskovalcem so na voljo avtomatična razkužila za roke pred vsakim vhodom v nakupovalno središče in pred vhodom v vsako trgovino oziroma lokal. Trenutno bo vstop v nakupovalno središče mogoč le z obrazno masko, da pa bo nakupovanje prijetno in varno, bomo na vhodih spremljali tudi število obiskovalcev. Prav tako skrbimo za prezračevanje in v nakupovalno središče vpihujemo svež kisik. V ospredje tako postavljamo to, da je na prostornih hodnikih našega nakupovalnega središča izkušnja obiskovalcev ob varnostnih ukrepih še vedno udobna in prijetna."

ALEJA SKY – drugo nadstropje nakupovalnega središča

Nakupovalne ulice v ALEJI

ALEJA SKY predstavlja vse, kar je v drugem nadstropju nakupovalnega središča pod streho in na prostem. Streha za različne aktivnosti obsega 6.200 kvadratnih metrov, od tega je multifunkcionalno igrišče veliko kar 630 kvadratnih metrov – kot profesionalna igrišča. Ozelenjena streha ima možnosti, nekatere bomo glede na razmere odprli postopoma:

tekaško stezo, dolgo 300 metrov,

fitnes park, v katerem sta dva sklopa fitnes naprav - prvi sklop obsega bolj klasičen fitnes (kalistenika), drugi sklop pa različne vaje s premagovanjem ovir,

stezo za balinčkanje in prstomet,

veliko zeleno oazo za sproščanje sredi mesta z odličnim ambientom, sproščenim vzdušjem in mirom ter pogledom na hribe.

Ko se sprostijo ukrepi, pa bomo odprli še:

večnamensko igrišče za košarko, rokomet, odbojko in mali nogomet,

zunanje otroško igrišče.

Celoten prostor ima tudi svoja stranišča, prhe in garderobe, dodatna oseba pa bo obiskovalcem v pomoč za aktivno preživljanje prostega časa.

Pravo kulinarično doživetje v drugem nadstropju

V drugem nadstropju je na voljo tudi prvi pravi oddelek z raznovrstno kulinariko številnih ponudnikov (ALEJA SKY – kulinarično doživetje) z bogato kulinarično ponudbo z vsega sveta (slovenska, azijska, mehiška, italijanska kuhinja), pa tudi s ponudniki hitre prehrane in prigrizkov. Razteza se na 2.300 kvadratnih metrih površine. "Obiskovalci bodo lahko, zahvaljujoč ogromni stekleni kupoli, uživali v razgledu na okoliške hribe. Gostinski predel ponuja tudi zunanje terase za vse gostinske lokale in kavarne. Kulinarično doživetje bo tako neposredno povezano s privlačno ponudbo športnih in prostočasnih dejavnosti na strehi," je poudaril Pugelj.

Prvi Planet Lollipop v Sloveniji – pokrito otroško igrišče

Prvi Planet Lollipop v Sloveniji, ki je še zaprt, se sicer razteza na površini več kot 500 kvadratnih metrov. Gre za največje pokrito otroško igrišče v slovenskih nakupovalnih središčih. Blagovno znamko Planet Lollipop je za najmlajše obiskovalke in obiskovalce od štirih let razvilo podjetje SES, eden vodilnih strokovnjakov v upravljanju nakupovalnih središč v Evropi. Znamka trenutno uspešno deluje na sedmih lokacijah zunaj Slovenije. Otroški doživljajski svet družbe SES, Planet Lollipop, se odlikuje po otrokom prilagojeni opremi, zabavni animaciji otrok in visokokakovostnih materialih. Ima tudi moderno opremljene sobe za zabave in praznovanje otroških rojstnih dni.

"Zelo sem vesel, da se je SES odločil zgraditi najsodobnejše nakupovalno središče prav v Ljubljani. Dobro razumejo, da je v tujo državo, v tem primeru Slovenijo, treba vključiti domače zaposlene, dobavitelje in izvajalce del," je poudaril ljubljanski župan Zoran Janković.

Ljubljanski župan Zoran Janković, generalni direktor SES mag. Marcus Wild ter direktor SES Slovenija in direktor ALEJE Toni Pugelj

Skrb za okolje in največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil

"V najsodobnejšem nakupovalnem središču sledimo najnovejšim trendom o ekologiji, čistem okolju, energetiki in električnih vozilih. Tako je v ALEJI zagotovljenih 200 parkirnih mest za kolesa, od tega 100 pokritih, kar je največje pokrito parkirišče za kolesarje v Sloveniji, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, 'car sharing', postaja za izposojo koles BicikeLJ in avtobusno postajališče (avtobusna postaja ALEJA)," je pojasnil Toni Pugelj.

Na voljo je več kot 1.600 parkirnih mest, od tega 1.400 pokritih v svetli, sodobni podzemni garaži z dvema podzemnima etažama. V garaži je urejen sistem hitrega vodenja vozil do parkirišč.

Neposredno pred nakupovalnim središčem je krožni kolesarki poligon za pumptrack. Ta ima dve stezi, manjšo dolžine približno 50 metrov in večjo dolžine približno 125 metrov.

Blagovne znamke ALEJA prinaša številne blagovne znamke. Magnet za obiskovalce so najsodobnejši Interspar v Sloveniji, drogerija Müller, široka modna ponudba, med njimi Hervis, H&M in Tommy Hilfiger, Baby center, tehnični trgovec Big Bang in številni drugi. "Ljubljanska Šiška je z ALEJO postala lasten mestni trg v središču tega predela prestolnice, saj je nakupovalno središče v samem središču Šiške. Ima zeleno okolje, vodne površine, svetel ambient, v kratkem pa bo začel delovati še park pred središčem z vodometom," je povzel direktor SES Slovenija in direktor ALEJE Pugelj. "Naša naloga, ki se ji posvečamo dan za dnem, je, da ustvarjamo moderna središča, v katerih je polno življenja. Z brezčasno, sodobno arhitekturo poslovnih prostorov, izborom mednarodnih blagovnih znamk, prodajalnami z domačo ponudbo, vrhunskimi storitvami, pestro gostinsko ponudbo na odlični lokaciji, številnimi doživetji, kulturo in odlično ponudbo za prosti čas je poskrbljeno prav za vsak okus," je dodal mag. Marcus Wild.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah. Trenutno podjetje upravlja 29 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi. Površina za oddajo znaša več kot 800 tisoč kvadratnih metrov. V letu 2019 so najemniki v nakupovalnih središčih SES ustvarili 2,83 milijard evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES v Sloveniji z odprtjem novega nakupovalnega središča ALEJA upravlja pet nakupovalnih središč. SES že od vsega začetka ponuja svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, upravljanja gradnje, oddajanja nakupovalnih površin in upravljanja nakupovalnih središč tudi kot storitev za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več nacionalnih in mednarodnih nagrad za arhitekturo, oblikovanje, trajnost, zasnovo prometa in inovativno trženje. SES je del skupine SPAR Austria.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.