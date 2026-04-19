Prek slovenskih letališč lani za desetino več potnikov

Prek brniškega, mariborskega in portoroškega letališča je lani potovalo skoraj 1,6 milijona potnikov, kar je za 11 odstotkov več kot leto prej. Velika večina jih je potovala prek Brnika. Po podatkih statistikov je 91 odstotkov potnikov potovalo z rednimi leti, največ med Slovenijo in Nemčijo.

Med Slovenijo in Nemčijo je potovalo 17 odstotkov vseh potnikov, na drugem mestu je bila Turčija s 14 odstotki, z 11 odstotki je sledilo Združeno kraljestvo.

Število potnikov se je v zadnjem letu najbolj povečalo na letalskih povezavah z Nizozemsko (za 63 odstotkov), upadlo pa na relacijah s Francijo (za sedem odstotkov), so ta teden sporočili s statističnega urada.

Po njihovih podatkih je 46 odstotkov potnikov na rednih letih potovalo med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in letališči v preostalih članicah EU, 54 odstotkov potnikov pa na relacijah med ljubljanskim letališčem in državami zunaj EU.

S posebnimi leti največkrat v Egipt in Grčijo

S posebnimi leti je potovalo okoli devet odstotkov vseh potnikov, od tega največ na relacijah z Egiptom (28 odstotkov) in Grčijo (26 odstotkov).

Število potnikov je najbolj zraslo na letalskih povezavah s Črno goro (tridesetkrat toliko kot predlani), po drugi strani pa je najbolj upadlo na relaciji s Finsko (za 12 odstotkov).

Kot so še sporočili s statističnega urada, je 43 odstotkov potnikov na posebnih letih potovalo med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in drugimi letališči v EU, 57 odstotkov pa na relacijah z letališči zunaj EU.

Poleg tega je bilo na letala naloženo in z njih razloženo 11.836 ton blaga ali na letni ravni za pet odstotkov manj. Samo dva odstotka blaga se je prepeljalo s posebnimi leti.