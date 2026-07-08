Telekom Slovenije z nasveti za dopust, ki bo varen, povezan in brez digitalnih skrbi

Poletje je čas dopustov, potovanj in sproščenih trenutkov, a tudi obdobje, ko še pogosteje uporabljamo mobilni internet, javna omrežja WiFi, spletne rezervacijske platforme, mobilne denarnice in digitalne storitve. S tem se povečajo tudi tveganja, povezana s spletnimi prevarami, lažnimi sporočili, nepreverjenimi povezavami, zlorabami plačilnih kartic ter izgubo ali poškodbo mobilnih naprav. V Telekomu Slovenije uporabnikom zato svetujejo, naj se na dopust pripravijo tudi digitalno: naj pred odhodom preverijo možnosti gostovanja, zaščitijo svoje naprave in domače omrežje, previdno uporabljajo javna omrežja WiFi ter posebno pozornost namenijo sporočilom, ki zahtevajo vnos osebnih ali plačilnih podatkov.

Med najpogostejšimi poletnimi tveganji so prevare pri spletnih rezervacijah nastanitev, opozarja Telekom Slovenije. V času poletnih počitnic so aktualne prevare, pri katerih gre pogosto za napredno obliko phishing napada, končni cilj goljufov pa je pridobiti podatke plačilne kartice. Goljufi lahko uporabijo lažen oglas ali zlorabijo legitimen profil ponudnika dopustniške nastanitve, nato pa uporabnika preusmerijo na komunikacijo izven uradne platforme in ga pozovejo k dodatni potrditvi rezervacije ali ponovnemu vnosu plačilnih podatkov.

Aktualna opozorila kažejo, da so tovrstne prevare vse bolj ciljane. SI-CERT je junija 2026 opozoril na zlorabe rezervacijskih podatkov v phishing napadih, pri katerih napadalci poznajo ime gosta, kontaktne podatke in podatke o rezervirani nastanitvi, zato lahko pripravijo sporočila, ki delujejo zelo verodostojno. V večini zaznanih primerov so se lažna sporočila širila prek sporočilnih aplikacij, namen pa je bil pridobiti podatke plačilnih kartic pod pretvezo potrditve rezervacije, dodatnega plačila ali preverjanja podatkov. Uporabniki naj bodo zato posebej pozorni na sporočila, ki ustvarjajo občutek nujnosti, zahtevajo takojšnje plačilo, vodijo na zunanjo spletno stran ali zahtevajo vnos plačilnih podatkov izven uradne rezervacijske platforme. Če ponudba izstopa z izjemno nizko ceno, luksuzno nastanitvijo in pomanjkanjem verodostojnih ocen, je to jasen znak za dodatno preverjanje. Fotografije nastanitve je smiselno preveriti z iskanjem po slikah, naslov pa primerjati z zemljevidi in javno dostopnimi podatki.

Bodite previdni pri rezervacijah in spletnih nakupih

Če vas ponudnik nastanitve po rezervaciji preusmeri na sporočilno storitev ali zunanjo spletno stran, kjer morate ponovno vnesti podatke plačilne kartice, je to lahko znak poskusa prevare. Uradne podatke o rezervaciji preverite neposredno v aplikaciji ali na spletni strani ponudnika rezervacijske platforme. Pozorni bodite tudi pri sporočilih, ki lahko ustvarjajo občutek nujnosti: grozijo z odpovedjo rezervacije, blokado računa, neuspelo dostavo ali dodatnim plačilom. Preverite pošiljatelja, spletni naslov in vsebino sporočila. Telekom Slovenije opozarja, da so sumljive povezave, neobičajen naslov pošiljatelja in zgodbe, ki so predobre, da bi jim verjeli, pomembni opozorilni znaki.

Mobitel je na dopustu pogosto fotoaparat, zemljevid, denarnica, komunikacijsko središče in dostop do osebnih podatkov. Foto: Telekom Slovenije

Poskrbite za svoje podatke in zavarujte svojo napravo

Mobitel je na dopustu pogosto fotoaparat, zemljevid, denarnica, komunikacijsko središče in dostop do osebnih podatkov. Zato je smiselno poskrbeti za zaklepanje naprave, varnostne kopije, previdnost pri izposoji naprave drugim osebam in ustrezno zaščito pred nepredvidenimi dogodki.

Bodite previdni pri uporabi javnih omrežij WiFi

Javna omrežja WiFi so uporabna za osnovno brskanje, ne pa nujno za spletno banko, plačila ali dostop do poslovnih računov.

Zaščitite naprave pred nevihtami

Poletni meseci v Sloveniji prinašajo povečano nevarnost močnih neviht, pri čemer lahko udari strel resno poškodujejo modeme, televizijske sprejemnike in računalnike ter povzročijo trajno izgubo podatkov. Pri Telekomu Slovenije uporabnikom svetujejo, naj pred prihodom nevihte ali pred odhodom na počitnice preventivno izključijo vse naprave tako iz električnega kot tudi iz telekomunikacijskega omrežja.