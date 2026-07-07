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Avtor:
M. L.

Torek,
7. 7. 2026,
16.49

Osveženo pred

3 minute

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Fraport letališče Brnik letališče Brnik

Torek, 7. 7. 2026, 16.49

3 minute

Prek terminala A na Brniku v petih letih 6,4 milijona potnikov

Avtor:
M. L.

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Fraport | Foto arhiv podjetja

Foto: arhiv podjetja

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana mineva pet let od odprtja sodobnega potniškega terminala A. Od julija 2021 je prek njega potovalo več kot 6,4 milijona potnikov, letos pa na letališču pričakujejo okoli 1,7 milijona potnikov.

Novi terminal je po navedbah družbe Fraport Slovenija pomembno prispeval k razvoju Letališča Ljubljana kot sodobne regionalne vstopne točke. Naložba je prinesla večje zmogljivosti, sodobnejše potovalno okolje, širšo ponudbo storitev ter boljše pogoje za zaposlene. Ob odprtju terminala so uredili tudi novo sortirnico prtljage, posodobili parkirno infrastrukturo, zgradili novo avtobusno postajališče in prenovili zunanje javne površine.

Prvi potniki poleteli v Antalijo

Terminal A je prve potnike sprejel julija 2021, ko se je letalski promet po pandemiji covida-19 šele začel pobirati. Od takrat se je promet na Letališču Ljubljana postopoma povečeval – leta 2023 je letališče po več letih znova preseglo milijon potnikov, v letih 2024 in 2025 pa je število potnikov doseglo 1,6 milijona. 

Med najbolj priljubljenimi povezavami v zadnjih petih letih so bile linije proti Istanbulu, Frankfurtu, Zürichu, Beogradu in Parizu. Danes Letališče Ljubljana ponuja 30 neposrednih povezav, ki jih izvajajo 24 letalskih prevoznikov.

Letališče računa na nadaljnjo rast

Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Jürgen Deischl je ob obletnici poudaril, da terminal ni zgolj infrastrukturna naložba, temveč pomemben del prvega vtisa, ki ga Slovenija pusti pri obiskovalcih. Po njegovih besedah je terminal izpolnil pričakovanja ter izboljšal kakovost, učinkovitost in privlačnost Letališča Ljubljana. V prihodnje se bodo osredotočili na nadaljnji razvoj storitev, digitalizacijo, operativno učinkovitost in trajnostni razvoj.

Fraport letališče Brnik letališče Brnik
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